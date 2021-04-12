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Serdar Ali Çelikler: Et mi balık mı bu kez belliydi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK'yı evinde 3-1 mağlup etti. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, mücadeleyi değerlendirdi

Serdar Ali Çelikler: Et mi balık mı bu kez belliydi

Emre Belözoğlu hoca, 3. maçında en zor rakiple karşılaşıyordu. Uzun süredir 'takık' olduğu Gustavo'yu 1 hafta boyunca kamuoyunu hazırladığı gibi yedeğe çekmişti. Savunma önünde Sosa tek, sol önde Pelkas; sağ önde İrfan ters ayaklarla içeri kat edebilecek şekilde duruyorlar, içlerdeki Ozan ve Mert Hakan ile aslen 5'li bir pas ekibi oluşturuyorlardı.

En uçtaki Enner ve Serdar Aziz hariç 8 oyuncu pas yapabilecek isimlerden oluşuyordu. Amaç, topa mümkün olduğunca sahip olmak, oyun nereden akıyorsa ters taraftaki isimlerin sürpriz koşuları ile pozisyon bulmaktı. Plan pek işlemedi çünkü Mert Hakan dışında olması gereken ceza sahası koşularını Pelkas da Ozan da atamadı. İrfan da çok çizgide kalınca üretkenlik sağlanamadı. Önde Enner olunca top genelde Fenerbahçe'de kaldı ve Antep'e 40'a kadar pozisyon da verilmedi. İşte o dakikada Antep ilk duran top pozisyonunda golü buldu ama Mete Kalkavan tertemiz golü iptal etti. "İtildiği" iddia edilen Attila, geriye düşüyor :) Fenerbahçe aleyhine iptal edilse bu gol, ortalık yıkılırdı. Mete Kalkavan, golü iptal edip skoru tuttu. 2. devrede F.Bahçe yine aynı oyununu oynamaya başladı, bu kez ön alan presi ile Ozan'ın kazanıp verdiği pasta takımın en iyisi Mert Hakan skoru getirdi. Sonrasında Fenerbahçe daha iyi oynamaya başladı. Ama Serdar Aziz, tüm takım savunmadayken anlamsız ve gereksiz bir faul yaptı. O faulde Altay acemice bir gol yiyip skoru eşitlettirdi.

Akabinde Belözoğlu Sinan Gümüş ve Cisse'yi oyuna sokmaya hazırlanıyordu ki Pelkas-Enner işbirliği ile F.Bahçe yeniden öne geçti. Ben olsam Sinan'ı alır, İrfan'ı çıkarırdım. Ama Emre Hoca, Ozan'ı çıkardı. Sinan-Cisse-Osayi'den oluşan ön 3'lü hayata geçtiği andan itibaren Erol Bulut dönemi Fenerbahçe'si geri geldi. En kötü maçını çıkaran Attila golü engelledi, Mirallas inanılmazı başarıp zor olanı yaptı ve topu auta attı. Kontradan Sinan Gümüş'ün golü skoru belirledi.
Belözoğlu Hoca şunu analiz etmeli;

• Ben aklımdaki oyun planı ile oynarken top bendeydi ve Antep, 2 duran top dışında pozisyon üretemedi.

• Oyuncu değişiklikleri ile pasçılar çıkıp atletler girince sürekli pozisyon yedim.

Kendisine bir kez daha seslenmek istiyorum,

5 hücumcunun (Samatta-Thiam-Enner-Osayi-Cisse) hepsi topu kıracak kadar teknik!!! Bunlardan sadece Enner, yoksa Thiam oynar. Gerisi idman topçusu olur. Ferdi'den hatta Sinan'dan hayır bekleme. Bu yapı iyi. Sadece Ozan ve Pelkas'ın en az Mert Hakan kadar ceza sahası koşusu atması lazım

Hiç olmazsa Fenerbahçe sezon başından beri ilk kez 'et mi balık mı' sorusu yanıt buldu. Trabzonspor deplasmanı dışında ilk defa eli yüzü düzgün bir takım seyrettik.

İlk defa Fenerbahçe oyunu, izleyicisine bir şey anlattı. Bence çok mühim bir 3 puan alındı. Başakşehir geçilirse ki bence Antep maçı kadar zor olmayabilir F.Bahçe ilk kez bir seri yakalayabilir ve Ankaragücü deplasmanına kadar kendisini enteresan bir konumda bulabilir. Belözoğlu'ndan farklı düşündüğüm tek konu Gustavo. Acaba dün Ozan'ın oynadığı yerde (sol iç) Gustavo olup, santrforda Enner yerine Ozan olsa nasıl olur? Yoksa pas oyunu tamamdır. F.Bahçe, Başakşehir-Kasımpaşa-Alanya-Erzurum 4'lüsünden 12 puan çıkarırsa kendisini cidden şampiyonluk yarışında çok sürpriz bir yerde bulabilir.

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