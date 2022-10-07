Serdar Ali Çelikler yazdı: Diziliş değil mantalite önemli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Serdar Ali Çelikler yazdı: Diziliş değil mantalite önemli

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 3. haftasında Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı evinde 2-0 mağlup etti. Golleri Batshuayi ve Mamas (kk) atarken sarı-lacivertliler 7 puanla grupta averajla liderliğe yerleşti! Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - AEK Larnaca maçını yorumladı

ABONE OL
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - AEK maçını yorumladı: Diziliş değil mantalite önemli! Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    Beşiktaş derbisinin ardından atletik ve hızlı hücuma çıkabilen, Kiev'i deplasmanda yenmiş Larnaca maçında Jesus bir kez daha 'müsait 11'ini sahaya sürdü. Gedson'la çarpışıp 1 ay sahalardan uzak kalacak olan (nedense o çarpışmanın diğer tarafında bir sorun yok!) MHY ve kas sakatlığı yaşayan Arao'nun yokluğunda bu kez 4-4-2 ile dizildiler.
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - AEK maçını yorumladı: Diziliş değil mantalite önemli! Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    Lincoln sol kenar, Emre Mor sağ kenarda Rossi-Batshuayi ikilisini destekliyordu.
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - AEK maçını yorumladı: Diziliş değil mantalite önemli! Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    3 net pozisyona girildi. Rossi ve Mor ile ikisi atılamadı. Batshuayi skoru buldu. Rakibe bir tek pozisyon dahi verilmedi. İlk 45 itibariyle olay şuydu:
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - AEK maçını yorumladı: Diziliş değil mantalite önemli! Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    • Rotasyon da olur sistem değişikliği de.. Önemli olan mantalite.. Jorge Jesus'ta bu büyük takım mantalitesi olduğu sürece eski klişeler çöpe gidecek.
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - AEK maçını yorumladı: Diziliş değil mantalite önemli! Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    • Altay kaleyi bulan ilk şutu yine içeri aldı. Pozisyon ofsayttı.
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - AEK maçını yorumladı: Diziliş değil mantalite önemli! Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    • Emre Mor'dan futsalcı olur, futbolcu olmaz.
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - AEK maçını yorumladı: Diziliş değil mantalite önemli! Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    • Oyun zekası geride olan bir diğer isim de Osayi..
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - AEK maçını yorumladı: Diziliş değil mantalite önemli! Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    • Rossi gol vuruşu çalışsa en az 10 milyon Euro'ya transfer olur.
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - AEK maçını yorumladı: Diziliş değil mantalite önemli! Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    • Arda Güler, İrfan'dan da Emre'den de çok daha iyi futbolcu.
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - AEK maçını yorumladı: Diziliş değil mantalite önemli! Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    • İsmail Yüksek yerli Crespo.
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - AEK maçını yorumladı: Diziliş değil mantalite önemli! Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    • Hakem olağanüstü.. Premier Lig'i Premier yapan unsurlardan biri de hakem kalitesi. Boşuna "yabancı hakem gelsin" demiyoruz.
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - AEK maçını yorumladı: Diziliş değil mantalite önemli! Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    2. devreye daha iyi başladı Fenerbahçe. Osayi ve Mor ile 2 çok iyi pozisyondan yararlanamadı. 5 net pozisyondan 1 gol olmaz. Nitekim fark açılmayınca rakip canlandı. Alioski'nin hatasından beraberlik golü yenebilirdi. Sonra takım düştü. Oyun dengeye geldiği ve stresin baskın olduğu dakikalarda duran toptan 2. golün gelmesi mükemmel oldu.
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - AEK maçını yorumladı: Diziliş değil mantalite önemli! Fenerbahçe'den son dakika haberleri

     

    Akabinde Rossi 7. net pozisyonu atamadı. Fenerbahçe ön alan oyuncularının mutlak daha kaliteli isimlerden oluşması lazım. Mevcutların da daha verimli olması... Arda Güler'in de çoook daha fazla süre alması lazım. Onun dışında mantalite iyi, bireysel gelişimler iyi, hava iyi, enerji iyi, fizik iyi, e haliyle tribün de iyi..
  • Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - AEK maçını yorumladı: Diziliş değil mantalite önemli! Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    Grup liderliği için Larnaca'yı deplasmanda da yenmek lazım. Yoksa ilk 2 belli gibi..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.