Öne Çıkanlar
Serdar Ali Çelikler
Futbol
Haberler > Futbol > Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'de son durumu değerlendirdi: "Comolli ve Cocu görüşme odasına..."

Serdar Ali Çelikler: Comolli ve Cocu görüşme odasına

Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya 3. ön eleme turunda elenen Fenerbahçe, ligde ise Bursaspor'u mağlup ettikten sonra Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe deplasmanlarında 3'er puan bıraktı. Transferde hareketli günler geçiren, Giuliano ve Josef de Sozua'yı Suudi Arabistan ekiplerine sattıktan sonra Michael Frey, Diego Reyes'i transfer eden, Marco Fabian'ı da İstanbul'a getirmekte olan sarı-lacivertlilerde son durumu Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler değerlendirdi. Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli'nin Türk futbolunu küçümsediğini dile getiren Serdar Ali Çelikler, Comolli ve Cocu'ya sorular yönelterek Başkan Ali Koç'a da önerilerde bulundu

26 Ağustos 2018 Pazar, 01:43:40 | Güncelleme:

"Kısa bir Göztepe maçı analizi yapayım. Sonra genel duruma göz gezdirelim..

Göztepe, tek bir organize atak geliştiremediği, bir tane bile hücum planı uygulayamadığı, kaybettiği ilk iki maçtan daha kötü oynadığı maçta, kaleyi bulan tek şutu ile maçı kazandı. Geçen hafta Malatya'da Volkan, üstüne gelen tek topu içeri almıştı bu maçta Halil mükemmel bir vuruş yaptı. Bu şahane vuruş dışında Göz Göz'ün gol atabilmesi ancak mucizelerle mümkündü. 

Fenerbahçe ise tıpkı Malatya'daki gibi Islam Slimani ile iyi ve net bir pozisyon yakaladı ve harcadı. Topal ile bir vuruş direğe çarptı ve Alper de sol ayakla arka direkte kötü vurdu. Aslında 3 tane net 5 civarında pozisyona girdiler. Bunları atamaz; kalenize gelen her isabetli şut da gol olursa kaybedersiniz. Son 2 haftanın da hatta ilk Benfica maçının da özeti aşağı yukarı budur. Peki sorun ne o zaman? Fenerbahçe iyi oynamıyor, oynaması da mümkün değil. Isla-Hasan Ali Kaldırım-Skrtel-Dirar-Alper ve dahi Ayew ile top tutulması; minimum top kaybı yapılması mümkün değil de ondan.

Skrtel ve Roman iki kenara açılıyor, Topal aralarına girip beklere topu atarak seti kurmaya çalışıyorlar. Ama ya bekler ya da önlerindekiler (Dirar-Alper) sürekli top kaybediyor. Top sadece Islam'a ve biraz da Eljif'e gelince rakip yarı alanda kalabiliyor. Bu şartlar altında, bu kadar yüksek oranda top kaybı ile baskı kurmanız imkansız oluyor. Buna karşın bulduğunuz pozisyonları da gole çeviremiyorsanız kazanamazsınız. 

Fenerbahçe haftaya da kazanamaz. Sonraki hafta da... Çünkü Fenerbahçe futbol takımı yönetimi doğru işlemiyor. Ali Koç'un mükemmel işleyen finans ve idare birimi, eleştirilerimizin ardından düzelme belirtileri gördüğümüz iletişim birimi ve amatör şubeler iyi gidiyor. Ama futbol şubesi son derece başarısız. Neden mi?

İzninizle Comolli ve Cocu'ya bir takım sorular soracağım. Ali Koç başkan bu ikiliyi basın toplantısına çıkarsın ve bu soruları bir zahmet yanıtlasınlar:

1- Sayın Comolli; 1.5 yıldır 100 futbolcu izlediniz ve hala kaleciniz neden Volkan?

2- 1.5 yılda 100 futbolcu izlediniz ve Marco Fabian dışında bir 10 numara bulamadınız mı?

3- 1.5 yılda 100 futbolcu izlediniz ve son 1 yıldır oynamayan, Rusya Dünya Kupası'nda mücadele eden Meksika Milli Takımı'nda yer almayan iki Meksikalı'yı size kim tavsiye etti?

4- Jack Wilshere'i izlediniz ve sonra 8 numara transferini birden rafa kaldırdınız. Neden sonra Renato Sanches ve Lo Celso ile ilgilendiniz? Her ikisi de gelmemiş olabilir ama bu takımın 8 numaraya ihtiyacı var mı yok mu? 

5- Bu takıma 2 bek, 1 kaleci ve bir 8 numara şart iken 2 santrfor, iki kanat forveti bir stoper ve 10 numara aldirdınız. Siz 1.5 yıldır hangi takımı izlediniz?

6- Sizden önce bu görevi yapan, Terraneo'nun zamanında alınan Josef ve Fernandao 15.5 milyon Euro'ya; sizden sonra panik transferi ile alınan Giuliano 10.5 milyon Euro'ya satıldı. Sizin aldırdığınız. Reyes kaça satılabilir? Frey kaça satılabilir? Ayew-İslam-Fabian zaten kiralık. Barış ve Ferdi'yi zaten tanımıyordunuz bile. Acaba aldığınız kadrodan daha zayıf bir kadro haline getirdiğinizi düşünebilir miyiz?

7- Ve size en önemli sorum: Cocu, hayatı boyunca 4-3-3 oynamış ve oynatmış. Bu hocanın taktiğine ve sistemine göre Kanat forveti transferleri de yaptığınızı kabul etsek dahi Giuliano'yu da satmışken CV'si çok tartışmalı Fabian'ı hangi akla hizmet aldırdınız? Bu takım 4-3-3 oynayacaksa en az 1 sol ayaklı 8 numara ihtiyaçken; doğru adres gibi gözüken Sanches ve Lo Celso transferlerinden neden vazgeçtiniz?

8- Ayda 100 bin Euro'luk kazancınızı hakediyor musunuz? 

Ve gelelim Cocu'ya? Ona sadece üç sorum var;

A- Sayın hocam, Erwin Koeman'ın size ne gibi bir katkısı olacak? Türk bir yardımcı için daha neyi bekliyorsunuz?

B- Sizin sisteminiz ve dizilişiniz nedir? 4-3-3 mü? 4-2-3-1 mi? 4-1-4-1 mi? Bunların hangisine göre planlama yaptınız? Comolli'den memnun musunuz?

C- Bu kadar top kaybı yapan, hücumda top gezdiremeyen bir takım nasıl maç kazanacaksınız?

☆☆

Sayın Ali Koç, bu soruları emrinizdeki adamlara sorun. Bu sorular son derece mantıklı sorulardır. Oyuncu satışlarında Comolli'den çok daha fazla etkili olduğunuzu ikimiz de biliyoruz. Kendinize yazık etmeyin. Futbol şubesi yönetimini bu sizi, bizi, ülkeyi, ülke futbolunu, Türk futbolcuları ve gazetecilerini küçümseyen arogan ve dahi hodbin Fransız Comolli'nin elinden alınız. Benden size söylemesi daha çok üzülürsünüz..."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.