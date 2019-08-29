G grubunu çekse çok iyi, H grubu da olsa iyiydi. Ama bu grup da kötü değil.

Bir kere bir Real Madrid taraftarı olarak çok iyi takip ettiğim için söyleyebilirim ki bu sene Real, hem iyi değil hem de karışık vaziyette. Zidane'ın ayrılabileceği ile ilgili de dedikodular var. Transfer tamamlanmak üzere ve çok istenilen Pogba - Erikssen ya da Van de Beck transferlerinin yapılamaması nedeniyle Zidane da yönetime kızgın. Neymar da alınamıyor belli ki. Yani demem o ki Real iyi durumda değil. Elbette Real Madrid'in ölüsü favoridir ama karşımızda Ancelotti'nin Real'i; 3 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid yok.

Paris Saint Germain ise bence grubun zayıf favorisi. Bir kere Tuchel beğenmediğim bir hoca. Ne oynayacaklarına halen karar verememiş bir takım görüntüsündeler. Cavani'nin sakatlığı da mühim tabi ama hücumda eskisi kadar çok etkin değiller. Kadro kaliteleri çarpıcı yıldızlarla bezeli olsa da Tuchel ile tarzı olmayan lüks ama biribiriyle alakasız parçalardan oluşmuş kıyafetli bir adama benziyorlar. İç sahada yenilebilir bir takım.

Bence Brugge zor rakip mesela. Dengeli ve ne oynadıği belli takımlardan. Belçika Ligi yükselişte. Belçika futbolu zaten zirveye yakın da ligi de yükselişte. Didişen ve zor teslim olan bir takım. Her rakibe zorluk çıkarabilecek bir takım.

Grubun her deplasmanı zor. Her takım ateşli deplasmanlarda oynayacak (Telekom da dahil)

Burada Galatasaray'ın ne yapacağı önemli Geçen sene 2 Porto maçı da iyi oyuna rağmen kaybedilmişti. Bu sene iyi oyunla kaybeden bir takım olmayacağını düşünüyorum çünkü bireysel kalite arttı. Ancak iyi oyun olur mu? işte orası kritik. Galatasaray gerçekçi olarak kendisine bakmalı. 2 yıldır kaç kez 'iyi oyun' oynadığını ölçüp biçmeli. Bu gruptan çıkılabilir. Gerek şart, 'iyi oyun' oynamak. İyi oynamak için de Falcao'dan öte taktik ve strateji gerek. Bunlar sergilenirse neden olmasın?