Başta annem olmak üzere G.Saray taraftarlarının tümünü, camiasını, Fatih Terim ve ekibini elbette oyuncu grubunu da tebrik ederim. Elbette Mustafa Cengiz ve yönetimi de alkışlanmayı ve tebriği hak ediyor. Suyu bulandıran ve "Konuşursam yer yerinden oynar"dan başka bir şey söyleyemeyen ve "yapacağım" dediği açıklamayı yapamayacak olan Abdürrahim Albayrak hariç her Galatasaraylı'yı kutluyorum.

31 Ocak'ta "Bence duble yapacaklar" diye yazan bendeniz; 8 puan farkla devreye girildiğinde dahi "Fark aslında 5 puan, iç saha maçında G.Saray- Başakşehir'i yenecek" demenin ve haklı çıkmanın keyfini yaşıyorum.



Galatasaray'ın şampiyon olacağını tahmin ediyordum çünkü bizim ligimizin aslen başladığı son 8 haftayı nasıl oynaması gerektiğini bilen bir ekipçe yönetiliyordu. Tahmin ediyordum çünkü bilhassa baskının iyice arttığı son 5-6 haftayı her anlamıyla oynamayı bilen bir camiaydılar.



Tahmin ediyordum çünkü Abdullah Avcı bir final hocası değil. Başakşehir de müthiş bir sezon geçirmesine rağmen son 5-6 haftalık o baskıyı kaldıramayacaktı.

Nitekim tahminlerimiz tuttu, G.Saray 4 gün arayla iki final maçında da geri düşeceksiniz sonra her iki maçı da art arda bulduğunuz gollerle kazanacaksınız. Bunu büyük takımlar yapabilir. Sezonun genelinde büyük sıkıntıları yaşanan ve bana göre devre arasındaki 14.8 milyon Euro maliyetli Diagne ile de giderilemeyen santrafor sorununa rağmen, Onyekuru'dan skorer üreten bir sistemle şampiyonluk geldi.



Şampiyonlukta Fernando-Marcao-Mariano-Linnes-2. devrenin ilk haftalarında Belhanda önemli katkılar verdiler. Final maçı olan Başakşehir müsabakasında ise Selçuk İnan'ın etkinliği vardı. Ama Muslera ve Onyekuru hepsinden bir adım öndeydi. Tüm isimlerden daha fazla parlayan ve bana göre de şampiyonluğun en büyük mimarı Feghouli idi.



G.Sarayda Onyekuru 14 - Feghouli 8 - Belhanda 4 gollük katkı vermiş. Beğenilmeyen Eren 7 gol atmış. Diagne 10 gol attı çoğu penaltıdan. Ön bölge oyuncularına 43 gol attıran bir sistem hayata geçmiş yani.



Şampiyon olmak isteyenler için matematik ortada. Santraforların 20'yi (G.Saray'da bu sayı 19 {2 de Kostas atmış}) santrafor arkasında ve yanındaki oyunculardan da bir o kadar katkı alınması lazım. Kalecin de en az 2 maç kurtaracak. Bu mantığa göre takım kurmak lazım.



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Fatih Terim'in bütün şampiyonluklarında bu istatistik görülebilir.



Bu arada 10. sezonunda 8. şampiyonluk öyle kolay bir olay değil. Terim'in sadece hırsı, tatminsizliği ve motivasyonu bile önemli unsurdur.



Sonuçta devre arasından bu yana "G.Saray şampiyon olur" diyen bir yazar/yorumcu olarak 24. şampiyonluğunu kutlarım. (22'si 1959'dan sonrası. 59'dan öncesinde 1 Galatasaray şampiyonluğu var, 1 Güneşspor şampiyonluğunu da sayıyorum)