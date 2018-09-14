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"Bir kıvılcım yanar önce büyür yavaş yavaş"

Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından 12 puana yükselen Sarı-Kırmızılı ekip, averajla liderlik koltuğuna yükseldi. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler mücadeleyi değerlendirdi

14 Eylül 2018 Cuma, 23:19:17 | Güncelleme:

Kasımpaşa lider geldi Telekom Stadı'na. Neden lider olduklarını daha 1. dakikada kanıtladılar. Bir kere bu tür deplasmanlara gelen Anadolu takımları gibi savunma oyunu oynamadılar. Defansın son çizgisini ceza sahasından 25-30 metre ileride kuran, 40-45 metre maksimum mesafede oynayan Paşa, ilk 45'te 2 de iyi pozisyon buldu. Maicon-Mariano-Onyekuru ve Fernando gibi isimleri dinlendiren Galatasaray ise ilk devrede pozisyon namına bir şey üretemedi. Emre Akbaba dışında hücumda fark yaratmaya çabalayan kimse de olmayınca taraftar için genç kardeşimiz Ozan'ın stoperdeki başarılarından başka alkışlanacak bir şey kalmadı.

"Hakikaten Kemal Özdeş'i tebrik etmek lazım. Bu kadar dar mesafede oynamaya çalışan, enden ve boydan alan daraltabilen büyük takım bile bulunamazken Kasımpaşa'nın bunu başarması takdire şayan" dedim devre arasına gidildiğinde.

2. yarıda 51'de Linnes ortaladı Eren kafayı dışarı vurdu. Bu ev sahibinin ilk ciddi atağından sonra Kasımpaşa geriye yaslanmaya başladı. Sonra duran topta Eren'in vuruşunda Ramazan'ın hatasıyla gol gelince G.Saray coşkuyu buldu. Badou'nun şahane pasında Rodrigues golü bulunca maç bitti. Paşa dağıldı ve oyun disiplinini kaybetti. Rodrigues'in mükemmel golü ile de şov başladı.

G.Saray'ın bu sene bu şekilde seyreden 2. maçıydı... Oyun olarak iyi değiller. Oyun üstünlüğünü alamıyorlar. Hatta genellikle ilk net pozisyonu rakip buluyor ama G.Saray bir şekilde ilk golü bulunca fark atıyor. Kıvılcımı ateşe döndürme konusunda çok becerikliler. Kıvılcım başlıyor ve yavaş yavaş büyüyor. Resmen ilk yarıda oyunun mağlubu olan G.Saray, 2. yarıda ilk golü attıktan sonra; yani skor üstünlüğünü aldıktan sonra oyun hakimiyetini tamamen ele aldı. Bu büyük takım reflekslerinden biridir. Bu özellik özgüvenin yüksek olduğunu da gösterir. Muslera'ya ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Takımını hep oyunda tutuyor.

Hani F.Bahçeli futbolcular diyor ya "ilk gelen top kalemize gol oluyor" diye.. İşte G.Saray'ın kalesine gelen ilk toplar gol olmuyor. Dün ilk yarıda bir pozisyonda, daha da önemlisi 2. yarının hemen başındaki ters kontra topta golü engelledi. Yani kaleci gol yemeyince oyunda kalıyorsunuz. Sonra bir şekilde gol buluyorsunuz. Ardından oyunun hakimiyetini ele geçirme konusu ise büyük takım özgüveni..

Ozan Kabak penaltıya sebebiyet verse de iyi bir maç çıkardı. Rodrigues çok güzel 2 gol atsa da bana göre Emre ile Badou özellikle 2. yarıda farkı oluşturan isimlerdi. Kasımpaşa ise ilk kez bu kadar koptu oyundan. Kemal Hoca'nın üzerinde durması gereken tek konu bu.

Bu maçtan, salı günkü Şampiyonlar Ligi maçı için bir takım anlamlar veya mesajlar çıkarmak doğru değil. O başka bir maç olacak. Ancak şu mesaj çıkar, G.Saray'ın 17-18 kişilik gayet iyi bir kadrosu var.

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