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Serdar Ali Çelikler: "Hepsinin grubu iyi, hepsinin maçları zor"

Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki; Akhisarspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki gruplarını değerlendirdi

31 Ağustos 2018 Cuma, 17:17:24 | Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, D Grubu'nda Rusya'nın Lokomotiv Moskova, Portekiz'in Porto ve Almanya'nın Schalke 04 takımları ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe D Grubu'nda Anderlecht (Belçika), Dinamo Zagreb (Hırvatistan) ve Spartak Trnava (Slovakya), Beşiktaş I Grubu'nda Genk (Belçika), Malmö (İsveç), Sarpsborg (Norveç), Akhisarspor ise J Grubu'nda Sevilla (İspanya), Krasnodar (Rusya) ve Standard Liege (Belçika) ile mücadele edecek.

"HEPSİNİN GRUBU İYİ, HEPSİNİN MAÇLARI ZOR"

Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler temsilcilerimizin gruplarını yorumladı:

Avrupa kupalarinda kuralar çekildi. Galatasaray cidden 'Bal Ligi' kurası çekti. Şampiyonlar Ligi'ne 4. pottan katılıp önündeki 3 pottan, torbalardaki en makul takımlarla eşleşmek hakikaten şans işi. Ama grup çok dengeli. Herkes herkesten puan alabilir. Konsantre dikkatli olmak ve maçlara göre özel taktikler belirlemek ayırt edici olacaktır. G.Saray gruptan lider de çıkabilir sonuncu da olabilir. Bu nedenle her maçta azami taktik farklılık ortaya koyulmalı. İç sahada 8-10 puan son 16 için yeterli olacaktır.

☆☆

UEFA Avrupa Ligi'nde Akhisarspor da son pottan kuraya katılıp nispeten iyi bir gruba düştü. Sevilla bariz bir şekilde grubun abisi. Krasnodar ve Standar Liege de tecrübeli ekipler. Ama kaliteleri büyük fark içermiyor. Akhisar'ın da tecrübesi yüksek Seleznov gibi oyuncuları var. İç sahada 4-5 puan, Akhisar için başarı sayılır. Deplasmandaki 2 beraberlik ise grubu karıştırır.
Beşiktaş ise adeta Kuzey Ligi'nde.. İsveç ve Norveç takımları ile Belçikalı Genk ile özellikle deplasman oyunlarında iklimle de mücadele edilecek. Beşiktaş açısından iç sahada 7-9 puan; dış sahada da 4-5 puan bekliyorum.

F.Bahçe için de güzel bir grup. Trnova geçen sene enteresan bir performans sergilese de Slovak temsilcisi bu sezona standartında başladı ve 7. sırada. Zagreb ise şahane Hırvat futbolunu temsil etmekten uzak. Yine de kültürü olan ve deplasmanda mükemmel taraftarı ile zorluk çıkarabilecek bir rakip. Anderlecht ise grubun 2 favorisinden.. F.Bahçe açısından içeride 7-9 dışarıda 4-5 puan ideal olanıdır. Her deplasman zor geçmeye aday. Takımın ciddiyetle ve zor olacağını bilerek hazırlanması gereken tipte müsabakalara çıkılacak.

☆☆

Her temsilcimiz olabildiğince iyi gruplara düştü. Ama Batı Avrupa futbolu ile makasımızın giderek açıldığını unutmadan iyi ve disiplinli hazırlanarak mücadeleye hazır olabiliriz. Kağıt üzerinde olumlu görüneni sahada pozitife çevirmek oyuncuların ve hocaların elinde.

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