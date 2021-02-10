Aslında maçla ilgili eleştirel yazılar yazılabilirdi. Başlangıç düzeni ve 11'i tartışılabilirdi ama maçın hikayesi 42. dakikada değişti. Emre Belözoglu'nun ayak tenisi arkadaşı Şakir Özkayımoğlu'nun tavsiyesi ile alınan dandik stoper Lemos atıldı. Onun atılmasına neden olan pozisyonda Harun Tekin yumurtladı ve Başakşehir 1-0 öne geçti. Harun golden önce de bir asist yapmıştı ama Başakşehirliler yararlanamadı!

2. devreye maç içinde sakatlık yaşayan Caner çıkartıldı. Bana göre Erol Bulut doğru bir hamle ile 3-3-3'e döndü. Serdar'ın yanında sağ stoper Gönül, sol stoper ise Szalai oldu.

Sosa ve Ozan önlerinde Mesut olduğu halde orta göbeği kapladılar. Sağ öne Osayi girdi. Bu hamle ile F.Bahçe yapabileceği tek şeyi yapmayı denedi: "Zaten 10 kişi ve 1-0 gerideyim. Bir gol daha yersem iş biter. Savunmayı ihmal etmeden öndeki 3'lü ile skor bulmalıyım."

Erol Hoca Ferdi yerine Enner'i de alarak doğru bir değişiklik daha yaptı. Nitekim bu dönemde riskli oyun oynasa da skor geldi.

Uzatmada rakip hoca sağ ve sol kanada önlem getirdi. Osayi de Enner de etkili oldu.

Uzatma anlarında momentum F.Bahçe'ye geçmişken Harun yine hatalı bir gol yedi. O saatten sonra da pozisyon bulundu ama beraberlik golü gelmedi. Kalecisiz oynayan, Lemos'un atılması ile 80 dakika 10 kişi oynayan F.Bahçe, Başakşehir gibi kaliteli bir kadroya karşı hiç ezilmedi.

Attila-Enner-Ozan-Sosa-Gönül-Osayi için ancak "Helal olsun" diyebilirim. Bu maçın 2. yarısı ve uzatma dakikaları için Erol Bulut'a hiç bir şey diyemem.

Emre Belözoğlu seneye eğer görevine devam edecekse bir daha ayak tenisi arkadaşlarının tavsiyesi ile oyuncu almamalı.

Harun başta olmak üzere madrabaz Comolli döneminde gelen her, ama her futbolcudan kurtulmalı. Ne uzar ne kısalır Ferdi de dahil. 3. kaleci Oytun da gönderilmeli. Muhakkak santrfor alınacaktır ama kalan maçlardaki durumuna göre Samatta da satılmalı. Mert Hakan bu haliyle zaten takasa gider.

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Ligde 17 maç kaldı. Bu tur geçilse 2 ekstra maç daha oynanacaktı. Ama şimdi sadece lig var. Matematik olarak 13-14 maçın kazanılması lazım. Bu teknik kadro ile olacağına inanıyorsa Belözoğlu ve yönetim devam etsin. Ama ne olursa olsun Cisse-Ferdi-Sinan-Lemos'u; Gustavo döndükten sonra Mert Hakan'ı artık düşünmesinler. Teknik kadronun kafası karışmasın. Dar kadro ile yola devam edilsin.

Altay + (yedek kaleci U19'dan gelsin) + Gönül + Nazım + Tisserand + Serdar + Sadık + Attila + Sosa + Gustavo + Ozan + İrfan + Caner + Novak + Enner + Osayi + Pelkas + Mesut + Samatta + Thiam + Fatih... Kadro budur. Gerisi lüzumsuz kalabalık.