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Serdar Ali Çelikler yazdı: Kaleciye rağmen şampiyon olmazsın!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 yenildi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin ligdeki 9 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler mücadeleyi yorumlarken, "Ali Koç ne yapacak edecek kaleci ve 8 numara transfer edecek" ifadelerini kullandı. Çelikler ayrıca ilk maçına çıkan Slimani için "Zaten bilinen etkili bir isimdi Fenerbahçe'ye de çok faydalı olacaktır" yorumunda bulundu

19 Ağustos 2018 Pazar, 00:09:35 | Güncelleme:

Futbolda sistemler; taktikler çok önemli ama tek bir değişmez kura var: Dünyada hiçbir takım kalecisine ve santraforuna rağmen şampiyon olamaz..

Fenerbahçe'nin 6-7 yıldır bir kalecisi yok. Volkan Demirel, Ali Koç'un yıkıp attığı eski yönetim zihniyetinin saha içindeki yansıması. Bariz olarak son 5 yıldır liyakatıyla değil "Takımı topla Volkan" zihniyeti ile kalesini korudu. Aziz Yıldırım'ın manevi oğlu kontenjanından sahada yer alması normaldi ama 1.5 yıldır çalışıp 100 futbolcu izlediği söylenen Comolli ve futbol yönetiminin kaleci bulamamış olması büyük hatadır.

Fenerbahçe'nin bir kalecisi olsa Benfica'dan 2 maçta da gol yemezdi, dünkü maçı da kazanırdı. Ali Başkan ne yapacak edecek Kameni'yi, Giuliano'yu; Ozan'ı falan satacak ve bir asıl kaleci ile 8 numara alacak. Bu iki transfer bariz bir ihtiyaç olan stoperden bile önemli. Comolli'nin başarısız bir dönem geçirdiğini düşündüğümü biliyorsunuz. Ali Koç'un bu Fransız'a buranın dinamiklerinin farklı olduğunu anlatması lazım.

Hülasa kelam bir kaleci ve bir 8 numara transferi yanı sıra bir de yerli yardımcı hoca da faydalı olur. Malatya'yı; Erzurum'u v.s anlatabilecek bir yerli yardımcı Cocu'ya da faydası olur.

☆☆☆

Gelelim olumlu taraflara. Bir kere santrafor tamamdır. Islam Slimani zaten bilinen etkili bir isimdi Fenerbahçe'ye de çok faydalı olacaktır. Takımı da beğendim. Slimani 2 kez müsait durumda atamadı.. Barış da boş kaleye vuramadı. Yani deplasmanda oynuyorsunuz 3 net pozisyonu atamıyorsunuz, rakibiniz de kaleyi bulan ilk topu gol oluyorsa yenilmeniz kaçınılmazdır.

Cocu'nun Şener-Elif değişikliği dışında eleştirebileceğim bir yanı yok. Takım bana göre iyi oynadı ve mümkün olan sayıda pozisyon bulundu. Rakibe de doğru dürüst pozisyin verilmedi. O halde hocanın dizilişi ve taktiği doğru. Alper ve Valbuena hamleleri de doğru. Elmas da doğru ama Şener kalıp Josef ya da Mehmet çıkmalıydı. Bunun dışında hata göremedim. Ama son 15 dakikalık panik futbolu Cocu'yu da rahatsız etmiştir.

Özetle Fenerbahçe zirve yürüyüşünü sürdürmek istiyorsa Cocu'ya Türkiye'yi anlatacak bir yerli yardımcı alınsa iyi olur bu 1. Ali Koç da ne yapacak edecek kaleci ve 8 numara transfer edecek. Stoper de zaten alınmalı diye saymıyorum. Panik yapmaya lüzum yok ama Fenerbahçe futbol takımı Comolli'ye bırakılamayacak kadar mühimdir..

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Yorumlar 1
  • Misafir 41 dakika önce
    ali koç koca bir balon
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