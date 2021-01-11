Serdar Ali Çelikler: Kalite ile kolay 3 puan

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigFenerbahçe
ABONE OL

Serdar Ali Çelikler: Kalite ile kolay 3 puan

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında BB Erzurumspor'u deplasmanda 3-0 yenerken mücadeleye Sinan Gümüş ve Dimitrios Pelkas damga vurdu. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, BB Erzurumspor - Fenerbahçe maçını kaleme aldı

Serdar Ali Çelikler: Kalite ile kolay 3 puan

BB Erzurumspor, bana göre Gençlerbirliği ve Kayserispor ile beraber ligin en zayıf kadrosuna sahip ekiplerinden. Bu takıma karşı 16.00 maçına son haftaların kazanan takımını bozmamıştı Erol Bulut. İlk 45'in ilk 25-30 dakikasında F.Bahçe sahaya gelmemiş gibiydi. Erzurum baskılı gözükse de etkili değildi. Üstüne stoperleri ve en etkili oyuncuları Obertan da sakatlanınca biz izleyiciler için berbat bir seyirlik ortaya çıktı. Olan şey maç hariç her şeye benziyordu. Nitekim F.Bahçe ilk atağında 45+5'de golü buldu. Sinan içeriyi zorladı, Nazım ekstra adam olarak ceza alanında topun Pelkas'a gelmesini sağladı. Pelkas da ekstra bir pasla Mert Hakan'a asist yaptı. Golde Emrah Başsan'ın atağı başlattığını not ettik. 2. yarıda 2 oyuncu daha değiştiren Erzurum yine Emrah Başsan'ın hatasıyla gelişen kontratakta 2. golü yiyince maç bitti. İlk golün akın başlatıcısı 2. golün asistçisi Sinan Gümüş 3. golü de kendisi attı. F.Bahçe oyun namına hiçbir ekstra ortaya koymadığı bir dönemde kazanma serisi yakaladı. Kadro kalitesi, galibiyetlere yetiyor. Erzurum'da da aynısı oldu. Oyundan alındığında Sinan Gümüş'ün de trip yapması dikkatlerden kaçmadı. Takımı kimin yapıp kimin hazırladığı soruları yeniden gündeme gelecektir. Samatta - Sosa ve Novak muhakkak kazanılması gereken isimler. Bulut'un ve Belözoğlu'nun bu isimlere daha fazla yakınlık göstermesi; bu oyuncuların da kendilerini takıma daha çok vermesi lazım.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KARARINI VERDİ! BB Erzurumspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
FUTBOLKararını verdi
BB Erzurumspor: 0 - Fenerbahçe: 3 | MAÇ SONUCU
FUTBOLSüper ikili!
FLAŞ SÖZLER! Rıdvan Dilmen'den Dorukhan için çarpıcı ifadeler! Beşiktaş transfer haberleri
FUTBOLDorukhan Toköz için flaş sözler!
İRFAN CAN KONUŞTU! Son dakika! İrfan Can'dan Fatih Terim sözleri! Menajeri bonservis bedelini açıkladı
FUTBOLİrfan Can'dan Fatih Terim sözleri!
Son dakika transfer: Derrick Luckassen, Kasımpaşa'da!
FUTBOLPaşa'dan bir transfer daha!
Son Dakika Haberi | Erol Bulut ve Serdar Aziz'den yayıncı kuruluşa tepki!
FUTBOLYayıncı kuruluşa sert tepki!
İbrahim Yıldız: Sergen Yalçın'ın Galatasaray planı
FUTBOL"Sergen Yalçın'ın Galatasaray planı"
BB Erzurumspor'da 4 oyuncu sakatlandı
FUTBOLErzurum'da şok üstüne şok!
Kasımpaşa'da Ahmet Oğuz ile yollar ayrıldı
FUTBOLKasımpaşa'da ayrılık
Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya'dan teknik direktör açıklaması
FUTBOLGöztepe'de teknik direktör arayışı