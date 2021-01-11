Serdar Ali Çelikler: Kalite ile kolay 3 puan

BB Erzurumspor, bana göre Gençlerbirliği ve Kayserispor ile beraber ligin en zayıf kadrosuna sahip ekiplerinden. Bu takıma karşı 16.00 maçına son haftaların kazanan takımını bozmamıştı Erol Bulut. İlk 45'in ilk 25-30 dakikasında F.Bahçe sahaya gelmemiş gibiydi. Erzurum baskılı gözükse de etkili değildi. Üstüne stoperleri ve en etkili oyuncuları Obertan da sakatlanınca biz izleyiciler için berbat bir seyirlik ortaya çıktı. Olan şey maç hariç her şeye benziyordu. Nitekim F.Bahçe ilk atağında 45+5'de golü buldu. Sinan içeriyi zorladı, Nazım ekstra adam olarak ceza alanında topun Pelkas'a gelmesini sağladı. Pelkas da ekstra bir pasla Mert Hakan'a asist yaptı. Golde Emrah Başsan'ın atağı başlattığını not ettik. 2. yarıda 2 oyuncu daha değiştiren Erzurum yine Emrah Başsan'ın hatasıyla gelişen kontratakta 2. golü yiyince maç bitti. İlk golün akın başlatıcısı 2. golün asistçisi Sinan Gümüş 3. golü de kendisi attı. F.Bahçe oyun namına hiçbir ekstra ortaya koymadığı bir dönemde kazanma serisi yakaladı. Kadro kalitesi, galibiyetlere yetiyor. Erzurum'da da aynısı oldu. Oyundan alındığında Sinan Gümüş'ün de trip yapması dikkatlerden kaçmadı. Takımı kimin yapıp kimin hazırladığı soruları yeniden gündeme gelecektir. Samatta - Sosa ve Novak muhakkak kazanılması gereken isimler. Bulut'un ve Belözoğlu'nun bu isimlere daha fazla yakınlık göstermesi; bu oyuncuların da kendilerini takıma daha çok vermesi lazım.