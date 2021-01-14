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Serdar Ali Çelikler: Oyunu bırakan takım

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Serdar Ali Çelikler sarı-lacivertlilerin galibiyetini kaleme aldı

Serdar Ali Çelikler: Oyunu bırakan takım

Başakşehir maçından evvel, ikisi üst üste olmak üzere altı karşılaşmanın dördünü kaybetmiş olan Fenerbahçe'de Erol Bulut, kader maçına çıkıyordu. O maç kaybedilseydi Erol Bulut gidiyordu. Bir sürü eksik nedeniyle zor olarak tam bir 11 kurabilen Fenerbahçe o gün Başakşehir'i yendi. Sonra Bulut'un önüne 3 maç hedefi kondu: Kasımpaşa - Alanyaspor ve BB Erzurum.

Bu maçlardan 9 puan alması gerektiği söylendi kendisine ve Fenerbahçe bu 3 maçı da kazandı. Erzurumspor maçının ilk yarısı hariç tüm müsabakalarda edilgen bir performans gösterdi. Başakşehir maçı eksikler nedeniyle değerlendirme dışı tutulabilir ama Alanyaspor maçının tümü ve BB Erzurum maçının 2. yarısında oyun üstünlüğü Fenerbahçe'de değildi. Kasımpaşa'yla oynanan Türkiye Kupası maçında da aynısı oldu. Oyun üstünlüğünü alamayan bir Fenerbahçe vardı.

Oyun üstünlüğünü Kasımpaşa almasına rağmen, oyunu bir türlü kuramamasına rağmen, Cisse'ye ve Harun'a rağmen F.Bahçe maçı kazandı. Hep anlattığımız gibi F.Bahçe kaliteli isimlerine güveniyor. Pelkas formda, iş yapıyor. Thiam gol atıyor. Mert Hakan güzel goller atıyor. Caner asistlerine devam ediyor. Samatta golle dönüyor.. Bu dönemde şans da yardım ediyor. Sinan orta yapıyor gol oluyor, Harun'un berbat ötesi performansına rağmen Kasımpaşa gol atamıyor.

Şimdi bir an için düşünelim ve Fenerbahçe'nin şampiyon olduğunu hayal edelim. Fenerbahçe bu sene yaptığı gibi yeniden 18 oyunculuk bir transfer harekatına mı girişir? Yoksa Mesut Özilli kadroya iki üç rötuş mu yapar? Bu durumda muhtemelen ilk Şampiyonlar Ligi maçına Altay - Nazım - transfer - eldeki stoperlerden biri - Caner (Novak) savunması; önlerinde Gustavo - Mert Hakan - Ozan (satılırsa transfer) üçlüsünden ikisi, onların önünde Pelkas - Mesut - Kanat transferi - Valencia dörtlüsünden üçü ve santrfor ile çıkacak. Yani aşağı yukarı Mesut - stoper ve muhtemel kanat transferi dışında bu kadronun yüzde 70'i o maçta oynayacak.

Peki o kadronun bu futbolu yeter mi? Cevap: Hayır.

Derbilere yeter mi? Cevap: Hayır.

Antep - Sivas gibi takımlara karşı yeter mi? Cevap: Hayır.

Bu bir süreç ise Erol Bulut'u eleştirmiyorum. Ama bu 'futbolu bırakıp skora odaklanan takım' hali devam ederse yine bir kriz dönemi gelecektir. Erol Bulut'un 'oyun üstünlüğünü de alan bir takım' haline getirmesi gerek takımını.

Mert Hakan'ın kırmızı kartı kesin doğruydu. Aytaç'a hiç kart gösterilmemesi ise ciddi bir hataydı.

Allah'tan İsmail geri dönmüş. Klasik orta saha oyuncusu eksiği vardı.

Bir cümle de kaleci antrenörlerine.. Oytun baraj dahi kurduramıyor. Harun'un haline üzüldüm. Marco Knopp ve Michael Kraft isimli kaleci antrenörleri ne iş yapar? Fizik antrenörünün pozitif katkısı kaleci antrenörlerinde yok galiba.

Ayrıca biri bir zahmet Novak ve Gökhan'ın neyi olduğunu söylesin. Sakatlar mı tribal enfeksiyonları mı var?

Kasımpaşa genelde yabancı transferlerini iyi yapan bir kulüp ve yine iyi oyuncular bulunmuş. Lakin Alan Carius net bu seviyenin çok altında bir isim.

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