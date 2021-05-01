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Serdar Ali Çelikler: Şampiyonu alkışlıyorum

Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında Hatayspor'u evinde 7-0'la geçerken şampiyonluğa doğru koşmaya devam etti. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın galibiyetini masaya yatırırken Ahmet Nur Çebi döneminin başlangıcından bu yana siyah-beyazlı kulübün ve ligin röntgenini çekti. "Bir başarının büyüklüğü, içindeki şartlara göre de ölçülür" diyen Çelikler "Büyük bir başarının mimarı olan Sergen Yalçın'ı yürekten kutlarım. Şampiyon Beşiktaş'ı alkışlıyorum" ifadelerini kullandı

Serdar Ali Çelikler: Şampiyonu alkışlıyorum

Bir başarının büyüklüğü, içinde bulunduğunuz şartlara göre de ölçülür.
Bir yönetim geliyor; maddi olarak çökmüş bir yapı buluyor. Başkan, 30 milyon Euro ile geliyor. O para hemen gidiyor. Süreç içinde kendi evi yetmiyor, eşinin üzerinde olan evi de ipotek ettirip takıma para buluyor. Göreve gelişlerinden bir süre sonra Abdullah Avcı ile yolları ayırıp Sergen Yalçın'ı getiriyorlar.

O Sergen Yalçın; Fatih Terim - Abdullah Avcı - Ersun Yanal - Okan Buruk gibi bir sürü teknik adamın olduğu ligde 51 maça çıkıyor. 34 galibiyet alıyor ve maç başı puan ortalamasında 2.15'i buluyor. (Hatay maçına kadar) Bunu yaparken de taraftar desteğini çok az alıyor çünkü pandemi tribünleri vuruyor. Sezon sonunda takım 3. oluyor.

Yeni sezona Boateng - Elneny - Burak Yılmaz - Gökhan Gönül - Vitor Ruiz gibi doğrudan oynayan oyuncular olmadan başlanıyor. Caner Erkin doğrudan Yalçın tarafından gönderiliyor.

24 transfer yapan Fenerbahçe ile yakın tarihin en kuvvetli kadrosunu kuran Terimli Galatasaray, şampiyon Başakşehir'in de iddialı olduğu sezona başlanıyor. Alanya'dan Welinton ve Nsakala alınıyor dalga konusu olunuyor. Suudi Arabistan'da bitik olup olmadığı şüpheli Josef, kariyeri düşüşteki Ghezzal, Sporting'de yedek Rosier ve kalitesi belli olsa da dizleri bitik Aboubakar alınıyor. Kaleciler 20 yaşındaki Ersin ve Utku. Kapıya bıraksan kimsenin almayacağı Nkoudou ve Larin kalıyor. Sene başında "Bu kadro bu yarışta olamaz" deniliyor kağıt üstünde...

Bugün o kadrodan yılın en değerli oyuncusu Ghezzal çıktıysa Larin kariyer rekoru kırıp 19 gol atıyorsa, Rıdvan Yılmaz'ın da gol atmasıyla takımda skor bulamayan tek isim yedek stoper Montero kaldıysa (ki o da kalan maçlarda atar) Erdal Torunoğulları, Ahmet Nur Çebi ile birlikte Fikret Orman yönetiminde beraber çalışırken iki kez, bu sezon da üçüncü kez sezon başı takım kurup üçünde de şampiyon olunuyorsa, toplam bireysel kalitenin çok üzerinde bir oyun kalitesi oluyorsa Çebi-Torunoğulları - Kocadağ gibi yöneticilerinden en alt düzey çalışana kadar büyük bir takım başarısı vardır.

Geçen hafta bence sezon boyunca ilk defa bu kadar antipatik olsa da büyük bir başarının mimarı olan Sergen Yalçın'ı yürekten kutlarım. Şampiyon Beşiktaş'ı alkışlıyorum.

☆☆

Boupendza'yı özellikle izledim. 15 değil 5 milyon Euro zor eder. Bu kadar bencil oyuncunun büyük takımda oynaması imkansız.

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