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Serdar Ali Çelikler yazdı: Sistem 4-3-3 olacaksa Giuliano'yu satın!

Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya 1-0 yenildiği mücadelede adeta yokları oynayan Giuliano ile ilgili bir yazı kaleme aldı. "Sistem 4-3-3 olacaksa Giuliano'yu satın!" diyen Çelikler, "Giuliano acaba mutlak şart olan klas santrfor transferi kapısını açacak anahtar olabilir mi? Bu zamana kadar adı ve şaşaası kadar bir getirisini göremediğimiz Comolli'nin bu konuda neler düşündüğünü de merak ediyorum" ifadelerini kullandı

08 Ağustos 2018 Çarşamba, 13:22:35 | Güncelleme:

Fenerbahçe geçen sezon menajer Özkan Doğan'ın oyununa geldi, Trabzonspor'un "Fenerbahçe'nin kiralamak istediği Giuliano için biz 8 milyon Euro veriyoruz" blöfünü yiyip bu oyuncu için 7 milyon Euro bonservis verdi.

Transfer penceresinin kapanmasına sayılı gün kala alınan Brezilyalı, Kocaman'ın ilk dönemlerde denediği 4-3-3 sisteminde sağ ve sol önde görev aldı. Kesinlikle çok etkisiz kaldı. Sonra Aykut Kocaman sistemini 4-2-3-1'e evriltti ve Giu'yu klasik santrfor arkası gibi denedi. Bir çok maçta da Brezilyalı 4-4-2'nin yardımcı santrforu rolündeydi. Galatasaray derbisi gibi bazı maçlardaki 10 numara pozisyonunda da 4-4-2'nin en uçtaki ikilisinden birinde oynadığında da iyi bir performans sergiledi. Süper değildi, çok iyi değildi ama iyiydi.

Aslında iyi bir profesyonel olan, takımı seven ve elinden geleni ardına koymayan bir oyuncu ama net bir mevkisinin olmadığı konusunda da soru işaretlerim var. Giuliano tam bir 10 numara mıdır? Bence daha çok iki santrafrlu dizilişlerin yardımcı santrforu olarak verimli olabilir. 9.5 numaradır yani.

Bu minvalde eğer Cocu, 4-3-3'de ısrar edecekse ki şu ana kadar bu dizilişi denedi Giuliano'nun veriminin düşeceği kesindir. 4-2-3-1 gibi bir diziliş denerse Hollandalı; o zaman Giuliano'ya ancak yer bulunabilir. Fenerbahçe kurmaylarının bir karar vermesi gerekiyor. Oyuncu satmadan transfer yapılamayan ortamda sadece bir dizilişte iyi, diğer dizilişlerde vasat olan Brezilya'nın satılması düşünülebilir mi?

Elde, para eden bir iki oyuncudan biri olan Giuliano acaba mutlak şart olan klas santrfor transferi kapısını açacak anahtar olabilir mi? Bu zamana kadar adı ve şaşaası kadar bir getirisini göremediğimiz Comolli'nin bu konuda neler düşündüğünü de merak ediyorum.

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Yorumlar 2
  • Misafir 25 dakika önce
    herkes futbol menejeri olmus, simdi sizi dinleyip karar alacaklar hemen :)) komedi
  • Misafir 30 dakika önce
    Guilyano - Valbuena - Salih - Ozan - Alper - Kameni direk satılmalı
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