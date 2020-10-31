5 tanesi ilk 11 oyuncusu tam 9 futbolcusundan yoksun, Telekom'a gelen Ankaragücü tam anlamıyla menajer kaskallaması olan iki santraforu (Borven - Bolingi) ile sahadaydı. Çok uzun yıllardır bu kadar kalitesiz, yürürken düşen, boş kaleye şut atamayan bir santraforumsu görmemiştim. Hele Borven tam bomba. 3. lig futbolcuları daha iyi. İşte hücum hattı bu iki berbat ötesi futbolcudan oluşan Ankaragücü 4 net pozisyon buldu.

G.Saray ise 45+2 de geliştirdiği tek atakta golü buldu. Bir de 82'de Feghouli ile bir gol kaçırdılar o kadar.

G.Saray kötü değil; çooooooook kötü top oynuyor. 2 haftadır ligin en kötü oynayan 5 takımından ikisi ile oynayıp ikisinde de ölüp ölüp dirilerek maç kazandılar. Bu iki müsabakadan 6 puanı almaları büyük takım işidir. Lakin bu G.Saray; bu haliyle Kayseri ve Gençlerbirliği dışında hiç bir Süper Lig takımına karşı galip gelemez.Bu kadar berbat oynayan G.Saray uzun zamandır görmemiştim. Fatih Terim artık yönetimi falan bir kenara bırakıp oyun ile ilgili gelişim göstermesi gerek. Tabi, kendi medyası soramayacağından Fatih Hoca'ya yine biz soralım: Scout Piri'nin görev yaptığı 2008 Avrupa Şampiyonası'nın sonlarına doğru başlayan sonra o turnuvada oynayan futbolcuların çoğunun sezon içinde de yaşadığı adale sakatlıklarına benzer bir durum mu söz konusu? Saracchi - Marcao darbeye bağlı olmayan sakatlıklar yaşadılar? Bu anlamda da bir sorun gözüküyor.

G.Saray adına harika bir 6 puan. İki haftada bu kadar kötü oyunlara bu puanlar sevindirici tek şey.