Serdar Ali Çelikler: Terim ve gerilim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigGalatasaray
ABONE OL

Serdar Ali Çelikler: Terim ve gerilim

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan maçta Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar üst üste ikinci kez puan kaybederken ağır bir yara aldı. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Galatasaray - Sivasspor mücadelesini kaleme aldı

Serdar Ali Çelikler: Terim ve gerilim

İrfan Can Kahveci alınabilseydi, Taylan'ın soluna İrfan, sağına Gedson oturacak; en öndeki Muhammed'in sağında Feghouli ve solunda Onyekuru'lu bir 4-3-3 hayal ediyordu Fatih Terim. Lakin bu kadar radikal değişiklik hem sistem hem oyuncu içeren dönüşümler için zaman lazımdır. Sezon başı ya da en azından devre arası beklenmelidir. Terim, bu değişimi Feghouli'nin yerine Arda'yı; İrfan için düşünülen yere de Emre Kılıç'ı monte ederek 2. devreye başladı. Antep'te eski sistem iş yaptı. Başakşehir - F.Bahçe maçları İYİ OYNAMADAN kazanıldı. Alanya'da 50-95 arası futbol olarak ezildiler. Kasımpaşa maçında zumbacı hakemden 2 puan geldi.

Yani G.Saray iyi oynamıyor, aslen zaten işleyen bir sistem ve düzeni olan takım, yeni düzen ve sistem uğruna harcanıyordu.
Ankaragücü maçındaki berbat oyun, skor 2-0 iken Muhammed'e gösterilen kart ile gölgelenmeye uğraşıldı. Madem G.Saray; Ankara'da iyiydi ve sadece hakem tarafından doğrandı! bugün Sivas karşısına o maçtan tam 5 oyuncu farklılığı ile neden çıktı? (Muhammed'in mecburi yokluğu için oynayan Falcao'yu da saymıyorum) Linnes , Yedlin'i - Saracchi, Bayram'ı - Babel, Arda'yı- Taylan, Etebo'yu ve Belhanda da Emre'yi yedeğe yolladı. Ama oyun yine berbattı.

Stoperi Robin orta sahadan; ön liberosu sol bekten Ziya, 2. orta sahası 10 numara Fajr'dan oluşan Sivasspor, hiç kapanmadan, oyunu çirkinleştirmeden gayet iyi oynayarak G.Saray'ın karşısına çıktı. Öne geçtiler, Falcao'nun 1. sınıf santrfor golü ile yakalandılar, bir daha öne geçtiler, 3'ü de bulabilirlerdi. Sivas'ta çalınmayacak; "büyük takım iç saha baskısı" ile çalınan penaltı ile eşitliğe düştüler. Fiziken tükenen 15 dakika önce çıkması gereken Gradel'e rağmen; son 20 dakika bilhassa tüm faulleri G.Saray'a çalan Ali Şansalan'a rağmen puanı aldılar. 3. golü atmaya niyetlenseler atarlardı ama 2-2 onlara da yetti. Son saniyede Kiev Karambolü'ne benzer pozisyonda golü yeseler kaybederlerdi.

Gelelim Galatasaray'a..

• En iyi Terim biliyor ki takımı iyi futbol oynamıyor.

• En iyi Terim biliyor ki sistem işlemiyor.

• En iyi Terim biliyor ki Onyekuru - Muhammed ile gidiyor takım. Başakşehir'e - Fener'e Kasımpaşa'ya ve Erzurum'a atılan goller bireysel beceriler ile geldi. Bu maçta da bireysel bir beceri golü geldi.

• En iyi Terim'in oyuncularında görülüyor ki takım gergin. Kerem Aktürkoğlu'nun bile eli kolu sürekli havada. Hep itirazda, çıkan Sivaslı oyuncuya konuşmakta.. Daha dün gelmiş bir oyuncunun hali bile Florya'daki psikolojik durumu çok net ortaya koyuyor.

• Alanya'da - Erzurum'da gelmeyen, Kasımpaşa'da hakem tarafından engellenen 'kaza' 2 haftadır oluyor.

• En iyi Terim biliyor ki haftaya Kayserispor maçı bu maçtan da zor geçmeye aday.

• Terim gergin. Onun gerginliği, takımının ve oyununun durumunu hepimizden iyi bilmesi. Bakıyor ve "Olmuyor" diyor.

• Sivas gibi, Antalya kadar iyi savunma yapamayan bir takıma karşı; o kadar ceza sahası aksiyonuna karşın Halil Dervişoğlu ile bulunan 1 pozisyon ve son saniye karambolü dışında akın üretilememesi de Terim'i geriyor.

• Onyekuru'yu çıkarması da hataydı.

• Terim gerilim sever. Ama acaba bu takım, gerilime uygun bir takım mı onu düşünmesi lazım.

☆☆

Haftaya Kayseri maçı son derece zor bir maç. Kayseri yükselişte ve müthiş kontraya çıkıyorlar. Muhammed dönecek ama Falcao kesilecek mi? Bunların hepsi soru işareti.

G.Saray, Florya'ya sakinlik ve güven getirmezse işi zor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray: 2 - Sivasspor: 2 MAÇ SONUCU
FUTBOLBir çelme de Sivas'tan!
Hatayspor: 1 - Kayserispor: 3 | MAÇ SONUCU
FUTBOLKayserispor 2. viteste!
Emre Belözoğlu istifa mı etti! Fenerbahçe son dakika açıklaması geldi - FB HABERLER
FUTBOLFenerbahçe'den Emre açıklaması!
KAMERUNLU BÜYÜCÜ! Son dakika... Beşiktaş - Gaziantep FK maçının yazar yorumları
FUTBOLKamerunlu büyücü!
RAKİP SİVAS! Galatasaray Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'i
FUTBOLRakip Sivas! Terim'in 11'i...
Gençlerbirliği: 0 - Başakşehir: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL90'da Demba Ba hayat verdi!
Sahne senin İrfan Can - Fenerbahçe HABERLERİ
FUTBOLSahne senin İrfan Can!
Son dakika haberler: Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar
FUTBOLAli Koç'tan çarpıcı açıklamalar
Tyler Boyd: Beşiktaş için de önemliydi
FUTBOL"Beşiktaş için de önemliydi"
Altay: 5- Tuzlaspor: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOLAltay, Tuzla buz etti!