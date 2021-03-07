Serdar Ali Çelikler: Terim ve gerilim

İrfan Can Kahveci alınabilseydi, Taylan'ın soluna İrfan, sağına Gedson oturacak; en öndeki Muhammed'in sağında Feghouli ve solunda Onyekuru'lu bir 4-3-3 hayal ediyordu Fatih Terim. Lakin bu kadar radikal değişiklik hem sistem hem oyuncu içeren dönüşümler için zaman lazımdır. Sezon başı ya da en azından devre arası beklenmelidir. Terim, bu değişimi Feghouli'nin yerine Arda'yı; İrfan için düşünülen yere de Emre Kılıç'ı monte ederek 2. devreye başladı. Antep'te eski sistem iş yaptı. Başakşehir - F.Bahçe maçları İYİ OYNAMADAN kazanıldı. Alanya'da 50-95 arası futbol olarak ezildiler. Kasımpaşa maçında zumbacı hakemden 2 puan geldi.



Yani G.Saray iyi oynamıyor, aslen zaten işleyen bir sistem ve düzeni olan takım, yeni düzen ve sistem uğruna harcanıyordu.

Ankaragücü maçındaki berbat oyun, skor 2-0 iken Muhammed'e gösterilen kart ile gölgelenmeye uğraşıldı. Madem G.Saray; Ankara'da iyiydi ve sadece hakem tarafından doğrandı! bugün Sivas karşısına o maçtan tam 5 oyuncu farklılığı ile neden çıktı? (Muhammed'in mecburi yokluğu için oynayan Falcao'yu da saymıyorum) Linnes , Yedlin'i - Saracchi, Bayram'ı - Babel, Arda'yı- Taylan, Etebo'yu ve Belhanda da Emre'yi yedeğe yolladı. Ama oyun yine berbattı.

Stoperi Robin orta sahadan; ön liberosu sol bekten Ziya, 2. orta sahası 10 numara Fajr'dan oluşan Sivasspor, hiç kapanmadan, oyunu çirkinleştirmeden gayet iyi oynayarak G.Saray'ın karşısına çıktı. Öne geçtiler, Falcao'nun 1. sınıf santrfor golü ile yakalandılar, bir daha öne geçtiler, 3'ü de bulabilirlerdi. Sivas'ta çalınmayacak; "büyük takım iç saha baskısı" ile çalınan penaltı ile eşitliğe düştüler. Fiziken tükenen 15 dakika önce çıkması gereken Gradel'e rağmen; son 20 dakika bilhassa tüm faulleri G.Saray'a çalan Ali Şansalan'a rağmen puanı aldılar. 3. golü atmaya niyetlenseler atarlardı ama 2-2 onlara da yetti. Son saniyede Kiev Karambolü'ne benzer pozisyonda golü yeseler kaybederlerdi.

Gelelim Galatasaray'a..

• En iyi Terim biliyor ki takımı iyi futbol oynamıyor.

• En iyi Terim biliyor ki sistem işlemiyor.

• En iyi Terim biliyor ki Onyekuru - Muhammed ile gidiyor takım. Başakşehir'e - Fener'e Kasımpaşa'ya ve Erzurum'a atılan goller bireysel beceriler ile geldi. Bu maçta da bireysel bir beceri golü geldi.



• En iyi Terim'in oyuncularında görülüyor ki takım gergin. Kerem Aktürkoğlu'nun bile eli kolu sürekli havada. Hep itirazda, çıkan Sivaslı oyuncuya konuşmakta.. Daha dün gelmiş bir oyuncunun hali bile Florya'daki psikolojik durumu çok net ortaya koyuyor.

• Alanya'da - Erzurum'da gelmeyen, Kasımpaşa'da hakem tarafından engellenen 'kaza' 2 haftadır oluyor.



• En iyi Terim biliyor ki haftaya Kayserispor maçı bu maçtan da zor geçmeye aday.



• Terim gergin. Onun gerginliği, takımının ve oyununun durumunu hepimizden iyi bilmesi. Bakıyor ve "Olmuyor" diyor.

• Sivas gibi, Antalya kadar iyi savunma yapamayan bir takıma karşı; o kadar ceza sahası aksiyonuna karşın Halil Dervişoğlu ile bulunan 1 pozisyon ve son saniye karambolü dışında akın üretilememesi de Terim'i geriyor.



• Onyekuru'yu çıkarması da hataydı.



• Terim gerilim sever. Ama acaba bu takım, gerilime uygun bir takım mı onu düşünmesi lazım.



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Haftaya Kayseri maçı son derece zor bir maç. Kayseri yükselişte ve müthiş kontraya çıkıyorlar. Muhammed dönecek ama Falcao kesilecek mi? Bunların hepsi soru işareti.



G.Saray, Florya'ya sakinlik ve güven getirmezse işi zor.