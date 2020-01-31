Ara transfer dönemi Türkiye için bitti. TFF, tarihte ilk defa saat 18.00'de transferi kapattı. Oysa Türk futbolu akşam pazarına; son gün hatta son 3-5 saate sıkışmış durumdaydı. Ancak TFF, Türkiye'nin Avrupa'dan 2 saat geride olduğunu, aslen transferin 1 şubat saat 02.00 de bitirmesi gerektiğini bildiği halde kulüplerin elinden 8 saati aldı.

Bu saat şartı idi. Diğer şart ise limit konusu.

F.Bahçe açıkça "Biz ne yaparsak yapalım bize limit açtırmayacaklar" diyordu ki öyle oldu. Son limit toplantısına dahi 30 ocak tarihine randevu verildi. F.Bahçe, eksi 19 milyon lirayı kapattı. Çok az bir miktar artıya çıktı ve Falette'in lisansı çıkarılabildi. Zanka'nın satışı sonrası sol bek de alabilirdi ama işte o kesilen 8 saat buna engel oldu. Yine de "Falette yerine bedelsiz bir sol bek bulunamaz mıydı?" sorusu da çok haksız bir eleştiri değildir. Alper meselesi ise karışık. Oyuncu, alacaklarını bırakıp bonservisini istedi. Beşiktaş'a gidecekti ama F.Bahçe "Bonservis ücreti almadan seni sadece Rize'ye veririz" dedi. Alper kabul etmedi ve muhtemel transferi yaza kaldı.

Bu transfer dönemi bir kez daha gösterdi ki Zajc - Rami gibi isimler Comolli'nin kazıkları. Satın almak isteyen kimse çıkmadı. Zanka'nın muhtemel satışı ise ekonomik fayda sağlar..

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Beşiktaş, son dakika sürprizi ile Kevin-Prince Boateng gibi bir ismi kiralık olarak kadrosuna kattı. Demek ki bu yönetim Avcı'ya değil Sergen'e hazırlanıyormuş. Oğuzhan ve Orkan'ın gidişiyle açılan limitten Boateng'in ücreti açıldı. Aydın Hasic de lisanslı oldu ama kiralandı. Boateng'li bir hücum hattı ile Sergen Hoca'ya bir başka bakacağız artık.

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G.Saray ise geçen seneki oyuncularına döndü. Bu açık biçimde "Bu seneki scoutingimiz de markette bilinen oyuncularla alış verişimiz de iyi değildi" itirafıydı. Geçen yılki Fernando - Ndiaye ikilisi yerine Lemina ve Seri var. Diagne yerine de Falcao.. Lemina tamam, Falcao sağlamken tamam. Ama Seri tam olamadı. Emre Mor - Jimmy Durmaz gibi takviyelerin ise olmayacağı belliydi. Sol beke iyi bir transfer ile Saracchi katıldı. Onyekuru ve Emre Akbaba da hücum hattında efektif isimler. Stopere bence acil ihtiyaç yoktu ve alınmaması kayıp değil. G.Saray ligin ilk devresinden çok daha fazla puan toplayacaktır. Bu dönemde enerjilerini Arda krizi ile harcadılar. Bir başka gerçek daha ortaya çıktı ki o da ne yazık ki G.Saray muhabirleri ile ilgili. Nagatomo'yu da Mariano'yu da sürekli sattılar! Belhanda Arap Yarımada'sına 'Al' ile başlayan her takıma satıldı! Ne yazık ki sadece kulüp ya da hoca kaynaklı çalışıyorlar ve başka kaynakları yok. Basit ve makul bir şüphe ile bile "Ya falanca abim böyle diyor ama Belhanda'nın maaşı 3.650 milyon Euro.. Nagatomo gibi 33 yaşında oyuncuya kim 2 milyon Euro garanti verir" gibi sorular dahi sormadan bilgileri geçtiler. Nihayet olması mümkün olmayan olamadı.

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Trabzonspor zaten devre arasına Ünal Karaman - Hüseyin Çimşir değişikliği ile girmişti. Onazi - Advijaj ve Ivanildo ile yollar ayrıldi. Ndiaye ve onun bonusu olduğunu düşündüğüm Da Costa (Her ikisinin menajeri de D'Avilla. 5. stopere ihtiyacı olmayan Trabzon'a Arabistan'da işi bitmiş Da Costa'nın transferi bana böyle düşündürdü) yanı sıra Mesias adlı Brezilyalı stoper de alındı. Herhalde lider stoper Mesias olur. Guilherme transferi ise Malatyaspor'un 'etik değil' açıklaması altında gerçekleşti. Guilherme, bir şirketin oyuncusu. Bağlı bulunduğu kulübün tek sözleşmeli oyuncusu kendisi. Dolayısıyla zaten muvazzalı bir bonservis durumu var. 'Etik' tartışmaları bir yana Guilherme iyi transfer. Muhtemelen 4-2-3-1'in sorunlu sağ önünde oynayacaktır. Trabzonspor'un alternatifli bir kadrosu oldu. Tabi burada asıl başarı! orta sınıf otomobil fiyatına transfer yapılmış olması. Bilal ve Hüseyin Çimşir'in maaşları hakikaten 'sudan ucuz'!.

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Lider Sivasspor ise alternatifi bol bir kadro oluşturdu. Bu kadro her iki kupada da yoluna devam eden takım için önemli katkılardır. Bir kere kesin şart olan üst düzey stoperi aldılar. Orta alana Claudemir takviyesi yaptılar. Skuletic ise Kone'nin yokluğunda santraforda etkili olur. Rıza Hoca'nın hırslandığını farkediyorum. Yönetim de hocanın elinden mazeretleri aldı.

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Başakşehir ise kadro boşalttı. Arda'nın ayrılması başlı başına limiti de takımı da rahatlatır.

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Ankaragücü geçen sene olduğu gibi yine son gün sayılamayacak kadar oyuncu aldı. Bu sistemi şöyle kuruyorlar: Peşinatı ver, aylıkları ödeme, devre arasında yolları ayır yepyeni kadro kur.. Geçen sene tutan bu strateji bakalım bu sene de tutacak mı?

Rizespor ligde kadrosu en zayıf ekiplerdendi. Santraforu yoktu bir kere. Milan Skoda transferi ile bu eksikliklerini giderdiler. Daha iyi bir Rizespor bekliyorum.

Alanya kadrosunu korudu ki o da bir başarıdır.

Kasımpaşa ise neredeyse tamamen yeni bir savunma hattı kurdu. N'Dongala gibi spektakuler bir transfere rağmen bu kadar sirkülasyon başarılı olabilecek mi? Soru bu.. 2 sağ bek, 3 stoper ve 1 sol bek aldılar. Bakalım etkisi ne olacak? Bence asıl sorunları hoca ve Quaresma..

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Son tahlilde mevcut federasyon, transfer yaptırmaya yemin ettirdiği takımlara transfer yaptırdı. Yaptırmamaya yemin ettiklerine de yaptırmadı. Özeti budur.