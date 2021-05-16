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Serdar Ali Çelikler ve İbrahim Yıldız'dan şampiyonluk yorumu

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda Beşiktaş şampiyonluğa ulaştı. Habertürk yazarları Serdar Ali Çelikler ve İbrahim Yıldız, şampiyonluğu değerlendirdi

Serdar Ali Çelikler ve İbrahim Yıldız'dan şampiyonluk yorumu

SERDAR ALİ ÇELİKLER: EN BÜYÜK TEBRİK SERGEN YALÇIN'A

En büyük tebrik Sergen Yalçın'a

Galatasaray, maçın 2. yarısında 2-1 öne geçtiğinde şampiyondu. 13 dakika boyunca durum buydu. Sezonu taşıyan Larin-Abou-Ghezzal 3'lüsünden Larin penaltıyı aldı. Ghezzal skoru aldı. Galatasaray'a karşı 1 gol averajla da olsa finali yaptılar.

Uzun uzadıya konuşmaya gerek yok; gerek Fenerbahçe gerekse Galatasaray'ın kadrosunun çok gerisinde ve onlardan daha dar bir rotasyonlu kadrosu ile 2 kupada finale gelmek büyük iştir. Ligin finalini aldılar. Kupada da finaldeler.

Kadro ve harcama kabiliyeti bakımından 3. ya da 4. olurdu Beşiktaş normalde. Şampiyonsa en büyük pay Sergen Yalçın'a ait. Ahmet Nur Çebi başta olmak üzere tüm yönetimi; futbolcuları kutlarım. Ama aslan payı Sergen Hoca'nın.

Tüm Beşiktaşlıları kutlarım.

İBRAHİM YILDIZ: EN ÇOK BEŞİKTAŞ HAK ETTİ

Sezon başlarken hiç şans tanınmıyordu. Ezeli rakipleri Fenerbahçe ile Galatasaray yaptıkları transferlerle dikkat çekmiş, yıldızları kadrosuna katmıştı.

Üstelik parasal sorunlar kulübü zorluyordu. Sergen Yalçın yıllarca formasını giydiği takımın bu kez teknik direktörü olarak başındaydı.

Sesiz sedasız yola çıktılar. Tüm eleştirilere kulaklarını kapatıp hedefe odaklandılar. Başta başkan Çebi olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ellerinden gelen tüm çabayı ortaya koydular.

Beşiktaş adına tarihin en önemli şampiyonluğu dersek doğru olur. Pandemi döneminde alınan bu başarı her türlü takdire değer.

Zorlukları fazla, sıkıntılı ve acı dolu günleri yaşayan Beşiktaş'ın her bireyi şampiyonluk duygusunu doyasıya yaşarken tüm yorgunlukları ise unuttular doğal olarak.

İşin teknik/taktik tarafı bir yana, Beşiktaş şampiyonluğu sonuna kadar hak etti. Futbolculuğunda iki kez şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, üçüncü şampiyonluğu teknik direktör olarak tadıyor.

Sergen bu şampiyonlukla adını lider hocalar arasına yazdırmayı da başardı. Bu başarı tüm kulüplere örnek olsun. Altyapıdan yetişip forma giyen, ardından aynı takımın başına geçip şampiyonluğa imza atan Sergen, tüm rakiplerine bir kez daha ince çalımını attı.

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