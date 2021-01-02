Serdar Ali Çelikler: Yanal'ın otobüsü Karaoğlan'ın niyeti

Aslında sığsa başlığa bir "Arda'nın çabası" ve "Falcao'nun vedası" da ekleyecektim.

Antalyaspor geçen maçta hafta içinde Hatay'dan 6 farklı bir mağlubiyet alınca, Ersun Yanal da G.Saray karşısına önce yenilmemek için çıkacaktı. Bu normaldi. Ama Ersun Hoca abarttı ve takım otobüsünü ceza alanı önüne çekti. Ersun Hoca, Trabzonspor'un başındayken bir Telekom deplasmanında yine böyle kapanmış, ceza alanının 20 metre önünde kurmuş ve Matus Bero'nun golüyle o maçı kazanmıştı. Benzer bir sistemi bu maç için de düşünmüştü. İlk devreyi 0-0 bitirmek bir tercih olabilirdi. Bu yarıda G.Saray savunma arkasına fazla pas atamadı. 2 kez Linnes sıfıra indi çıkardığı yerde Antalyalı savunmacılar vardı. Feghouli olmayınca ve öndeki ekip hızlı pas yapamayınca Oğulcan gibi fizikle oynamayan bir santraforunuz varsa pozisyon bulamıyorsunuz. 2. yarıda Falcao ve Akbaba hamlesi bekledik ama Terim, sadece Falcao'yu içeri attı. Ancak G.Saray 2. yarıya çok daha hızlı paslaşmaya başladı. Kanatlara ters toplar attılar ve oyunun yönünü değiştirdiler. Antalya yine aynı mantalite ile sahadaydı. "Bu devre G.Saray bir şekilde golü atar" diyorduk ki Emre Kılınç'ın anlamsız faulü geldi.

Bu faule, o ana kadar harika maç yöneten Abdülkadir Bitigen direkt kırmızı kartını çıkardı. Hakem yorumcuları en az turuncu diyecektir. Ama VAR hakemi Atilla Karaoğlan Bitigen'i VAR'a çağırdı. Yani " Gel bir bak istersen kırmızıyı sarıya çevir" demektir bu. Bitigen kartının arkasında durdu. G.Saray 10 kişi kaldı. 4 dakika sonra Marcao, çok net kırmızı kart görmesi gereken pozisyonda Bitigen'den sarı kart gördü. İşte "kırmızıyı sarıya çevir istersen" niyetiyle Bitigen'i ekrana çağıran Karaoğlan, "Sarı kartı kırmızı ile değiştir" diye çağırmadı. 4 dakika arayla gelen bu 2 karar VAR hakemi Atilla Karaoğlan'ın niyetini belli etti. Ben MHK Başkanı olsam Karaoğlan'a bir daha ne G.Saray ne de G.Saray'ın rakibinin maçını veririm. 10 kişi kalan G.Saray yine kazanmak için oynadı. Oğulcan ve son saniyede Donk'un kafa vuruşu ile pozisyon da buldular. Buna karşın 10 kişilik rakibine karşı kaleci Okan'ı hiç zorlayamayan bir Antalya vardı.

46'da oyuna giren, 76'da 'kılı dönen' Falcao ile G.Saray arasındaki son bağ da bu gece koptu. Açık söyleyeyim Falcao'nun iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Kolombiyalı G.Saray ile evliliğini çoktan bitirmiş.

Arda'nın, Marcao'nun, Donk'un çabasına saygı duyulacak; Antalya savunmacılarının iyi oynadığı kabul edilecek bir maçtı. Bu maçta G.Saray 2 puan, Yanal imaj kaybetti. Falcao G.Saray taraftarının kalbini kaybetti. Bence Atilla Karaoğlan da geleceğini kaybetti.

Bu kadar çok kaybedenin olduğu ortamda 0-0 da normal sonuç.