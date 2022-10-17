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Serdar Ali Çelikler yazdı: Bu kez de "ninni taktiği"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü. Sarı-lacivertlilere Başkent'te üç puanı getiren golleri Batshuayi, İrfan Can ve Rossi kaydetti. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Ankaragücü-Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

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  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Bu kez de "ninni taktiği" Fenerbahçe Haberleri

    Fenerbahçe önde baskıya, tempoya alıştırdı. Düşük tempolu maç olunca Fenerliler'in aklına Konya mağlubiyeti geliyor. Ama o maç uyuşukluktu bu maçtaki bilinçli tercih. Jesus, Ankaragücü gibi atletik, presten çıkabilecek ve Sowe gibi etkili ve dönebilen bir santraforu olan takıma karşı tam aksi bir plan kurdu. "Ninni taktiği.." 
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Bu kez de "ninni taktiği" Fenerbahçe Haberleri

    Hele hele maçın başında 1-0'ı bulunca bu sefer ASLEN BİR SAVUNMA UNSURU OLAN AMA BİZİM BAZI HOCALARIMIZ TARAFINDAN 'OYUN' ZANNEDİLEN düşük hızlı pas oyununa döndü.
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Bu kez de "ninni taktiği" Fenerbahçe Haberleri

    Ankaragücü'nün atletizmini kullanacak alan ve hız bulamadı. Pardon buldular. 2 kez 2 santradan sonraki düşük konsantre anında. Bu iki ofsayt ile kesilen akın dışında Emre Kılıç'ın yarattığı bir hücum girişimi oldu o kadar. 
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Bu kez de "ninni taktiği" Fenerbahçe Haberleri

    Devreye 2-0 önde ama tedirgin giren Fenerbahçe beIN yorumcularının beklentilerinim aksine 2. devreye daha dilkatli ve ilk yarıda yüzde 60-70 yapabildiği ninni taktiğini tam yaptı. Bir tek Beridze çaprazda pozisyon buldu, Altay bu kez gereksiz kayıp penaltı yaptırmadı.
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Bu kez de "ninni taktiği" Fenerbahçe Haberleri

    Bu yana geriye düşük tempolu uyutma taktiği esnasında Valencia ve Pedro ile net pozisyonlar bulan yine Fenerbahçe idi. Ömer Erdoğan ne yaptıysa, hangi oyuncuyu içeri attıysa da takımını canlandıramadı çünkü oyunu - tempoyu öldüren Fenerbahçe artık 5-4-1'e dönmüştü. 
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Bu kez de "ninni taktiği" Fenerbahçe Haberleri

    Bu kadar git gel, yolculuk, yorgunluk, eksiklik yaşanılan dönemde Jesus'un "Çok da koşup yorulmayalım. Bu maçı bir şekilde geçelim" taktiği başarılı oldu. Çok önemli 3 puandır. Bu oyunu da oynayabildiğini göstermesi de artıdır. 
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Bu kez de "ninni taktiği" Fenerbahçe Haberleri

    Luan Peres ve Arao'nun dönüşü de artık elzemdir. Gökhan Akkan'ın yediği İrfan'a yazan gol de bir kez daha göstermiştir ki Fenerbahçe'nin negatif kaderi dönüyor. Çakraları açılıyor. Çünkü o Allah'ın belası vasatizm gömleği yırtılıyor. 
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Bu kez de "ninni taktiği" Fenerbahçe Haberleri

    Bu yol doğru yol. Bu yolda devam edildiği müddetçe şans daha da fazla yardım edecek.

     

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