Sezon içerisinde en çok gol atan birinci ya da 2. takım şampiyon oluyor. Büyük istisnalar hariç bu neredeyse değişmez bir kuraldır. Bizim ligimiz; gol atmanın zor olduğu; defansif önlemlerin öncelikler sıralamasında hep ön planda tutulduğu bir lig. O nedenle yıllardır hep bir hesap yapar ve şu soruyu sorarım: Falanca takımın X - Y - Z den oluşan hücum hattı ve destekçileri kaç gol atabilir?



Terim'in 3. Galatasaray dönemindeki anormal Selçuk - Melo gol sayısının (25 gol atmışlardı) bir daha yakalanması çok zor. Lugano gibi sezonu 7 golle kapayan stoper de her sezon gelmediğine göre genellikle ön alan oyuncuların sırtına binen gol yükünü iyi dağıtan takımlar zirveye yerleşiyor. Misal Burak Yılmaz bir önceki Trabzonspor döneminde 32 gol atıp ulaşılması çok zor bir çıta koymuştu lakin Trabzonspor 2. bile olamamıştı. Çünkü Burak'tan sonra en çok gol atabilen isim olan Halil sadece 4 kez fileleri havalandırabilmişti. Yani gol sayısının iyi bir dağılıma ihtiyacı var. Alex varken Fenerbahçe genelde hep ilk 2 sırada oluyordu. Çünkü Alex her yıl en az 15 ortalamayı tutturuyordu. Önündeki santrafor da belli bir ortalamayı geçtiğinde ya da Alex'e yaklaştığında takım şampiyon oluyordu. Bu iki isme sağ kenar forveti de eklendiğinde (Deivid) hatta 1 maç da olsa sol kenar oyuncusu da 2 gol attığında (Uğur Boral) takım Şampiyonlar Ligi seviyesinde dahi üst sıralara tırmanıyordu.

Yanal'ın şampiyonluğunda 4 forvetin tümünün çift hanelere ulaştığını hatırlıyoruz.

İşte Fenerbahçe o günden (Yanal'ın şampiyonluğundan beri) özellikle Kartal'la geçirilen sezondan sonra hep bu skor dağılımı işini hesap edemeyen kadro yapılanmalarına gitti. Takımın gol yükü ve sayısını üstlenebilecek oyuncu sayıları artırılamadı. Nani'nin 12 gollük katkı verdiği sezonda RvP-Fernandao tercih zorunluluğu sakat Hollandalı'dan yana kullanılınca Vitor'lu sezon da gitti. Sonrası ise kadro erimesi. Geçtiğimiz sezon takımı ligde tutan en önemli etmen ise Giuliano'nun 15 gol üretmesiydi. Fernandao, Soldado ve Janssen açısından da dağılım makuldü. Aatıf ve Dirar belki 2-3 gol katkısı verebilse belki o takım da şampiyon olabilirdi.Cocu'nun takımına baktığımızda ise gol yükünü üstlenecek oyuncu görmekte zorlanıyorum. Slimani iyi bir santrafor. Ama süper bir golcü değil. Velev ki bir mucize olsun ve Slimani 25 gol atsın diyelim. Diğer gol dağılımını nasıl yaparsınız? Aatıf 3 gol ortalamasında. Ha keza Valbuena da belli ki düşünülmüyor. Ki düşünülse de 7 golü belki bulabilir. Ayew bana göre takıma katkısı en az olan isim. Çok top kaybediyor ve hücumda skor katkısı çift haneli rakamlara ulaşamaz gibi duruyor. Benzia iyi bir transfer ve klas bir isim. Ama asla golcü değil. Bu durumda Cocu ne yapmalı? Hollandalı hocanın bir formül bulması gerek. Takımda ayağı düzgün ve gol vuruşu denemesi yapmaktan korkmayan Elmas ve Barış göze çarpıyor. Bu iki ismin daha fazla oynaması mı düşünülür yoksa Soldado'yu kazanmak daha iyi bir çıkar yol mudur bunları iyi düşünmek lazım.

Cocu'nun işi bu anlamda zor. Slimani ve bana göre Soldado dışında net bir golcüsü olmayan kadrodan bir üretim yapmak zorunda. Barış'tan Bakambu efekti yaratabilir mi? Elmas'tan skorer bir 8-10 hibriti (Eriksen gibi) çıkarabilir mi bilmiyorum. Bildiğim tek şey, gol sayısı dağılımı sorununu çözebilen takımlar şampiyon olurlar.

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