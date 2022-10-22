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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Serdar Ali Çelikler yazdı: Hem kazanan hem de liderlik ruhu...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek son 6 maçta 5. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertlilere üç puanı getiren golü 84. dakikada Diego Rossi kaydetti. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe-Başakşehir maçını değerlendirdi.

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  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Hem kazanan hem de liderlik ruhu...

    • İlk pozisyonda kalesinde gol görmüyor.
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Hem kazanan hem de liderlik ruhu...

    • Hakem 2. yarıda ince çalışmalara başlasa da kırılmıyor.
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Hem kazanan hem de liderlik ruhu...

    • Çok önemli ve dişli rakibe karşı oyun üstünlüğünü kaybetse de asla ve kat'a psikolojik olarak çözülmüyor. 
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Hem kazanan hem de liderlik ruhu...

    • Son 15 dakikada fizik gücü ile fark yaratıyor.
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Hem kazanan hem de liderlik ruhu...

    • Oyuna girenler skor yapıyor. 
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Hem kazanan hem de liderlik ruhu...

    • Rakibin ilk ve tek isabetli şutunda kalecisi de artık gol yemiyor. 
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Hem kazanan hem de liderlik ruhu...

    • Algılara; operasyon çalışmalarına karşın bozulmuyor.
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Hem kazanan hem de liderlik ruhu...

    • Sadece sahadaki rakibini yenmiyor, algı-oyun-operasyon düşüncesindeki rakiplerini de hüngür şakır ağlatıyor. 
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Hem kazanan hem de liderlik ruhu...

    • Bazı yöneticiler tarafından fonlanan, dezenformasyon yasasına göre de 6222'ye göre de suç olan kaos sevdalısı, ağzında köpüklerle yenilgi ya da puan kaybı bekleyen sosyal medya trollerinin hevesini kursağında bırakıyor.
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Hem kazanan hem de liderlik ruhu...

    ÇÜNKÜ ARTIK 'KAZANAN KİMLİĞİ' yeniden geri geliyor. 
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Hem kazanan hem de liderlik ruhu...

    Ama Başakşehir gibi kuvvetli takıma karşı sadece bu kazanan kimliği yetmez. Liderlik ruhu da gerekir. Kenardan gelen hamleler ile o liderlik ruhu da sahaya atıldı. 
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Hem kazanan hem de liderlik ruhu...

    Başakşehir akan oyunda 19. resmi maç sonra ilk kez yedi. Hem kazanan hem de liderlik ruhu gelince Rossi'nin vuruşu dağlara taşlara değil 90'a gidiyor işte. 
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Hem kazanan hem de liderlik ruhu...

    Şimdi sakin kalmak ve güvenle kendi yoluna bakmak zamanı. Perşembe Rennes maçı kazanılırsa Mart ayına kadar lige ağırlık veren bir yapıya bürünebilir. Geriye sadece yelkenleri dolduracak sağlam bir rüzgarı beklemek kalır.

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