Serdar Ali Çelikler yazdı: Jesus neticeyi değil haticeyi kaybettiği için gitmeli

Çünkü JJ, puan ortalaması olarak, yani neticeyi alma konusunda hala iyi olsa da haticeyi, yani o beğenip övdüğümüz oyun mantalitesini kaybetti. Kişileri değil fikirleri övüp, eleştirdiğim için bu negatif yönde değişen zihniyeti desteklemem mümkün değil.