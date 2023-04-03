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Serdar Ali Çelikler yazdı: Jesus neticeyi değil haticeyi kaybettiği için gitmeli

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1-0 öne geçtiği derbide 10 kişi kalan Beşiktaş'a 4-2 yenilen Fenerbahçe, zirve yarışında büyük yara aldı. Habertürk Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertlilerdeki son durumu ve Jorge Jesus'u değerlendirdi

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  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Jesus neticeyi değil haticeyi kaybettiği için gitmeli

    Fenerbahçe Jorge Jesus ile yollarını ayırmak zorunda. Bunu, onun iyi bir teknik direktör olduğunu düşünen, riskli oyun yapısını ve cesaretli felsefesini hep savunan biri olarak söylerken üzülerek söylüyorum.
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Jesus neticeyi değil haticeyi kaybettiği için gitmeli

    İstikrarlı bir yapıya inanmak bir yana, JJ'nin Dünya Kupası arasına kadar bize gösterdiği oyun mantalitesinin F.Bahçe'ye çok uygun olduğunu düşünen biri olarak bunu söylüyorum.

     

     
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Jesus neticeyi değil haticeyi kaybettiği için gitmeli

    Çünkü JJ, puan ortalaması olarak, yani neticeyi alma konusunda hala iyi olsa da haticeyi, yani o beğenip övdüğümüz oyun mantalitesini kaybetti. Kişileri değil fikirleri övüp, eleştirdiğim için bu negatif yönde değişen zihniyeti desteklemem mümkün değil.

     

     
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Jesus neticeyi değil haticeyi kaybettiği için gitmeli

    Gelin madde madde bakalım:

    • Jorge Jesus Dünya Kupası arasına kadar 13 lig maçına + 12 Avrupa kupası maçına çıktı. Ligde 9 galibiyet - 2 beraberlik - 2 mağlubiyet alıp 29 puan topladı. 2.23'lük şahane bir 'maç başına puan ortalaması' tutturdu.
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Jesus neticeyi değil haticeyi kaybettiği için gitmeli

    • Avrupa'da 12 maçta 7 galibiyet - 4 beraberlik aldı. Tek yenilgisini 53. dakikada 10 kişi kaldığı maçta 115. dakikada yediği golle aldı.
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Jesus neticeyi değil haticeyi kaybettiği için gitmeli

    Dünya Kupası öncesi çıkılan son maç öncesi "Bugün kazanırsa Galatasaray'a 8, Trabzonspor'a 9, Beşiktaş'a 10 puan fark atacak" durumuna geldi.
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Jesus neticeyi değil haticeyi kaybettiği için gitmeli

    • Taraftarını mutlu eden, 4 yese de 5 atan, "2 tane falan yesek de olur, 3 atabilir miyiz" mantalitesi, müsait 11 ile hemen herkesin forma giydiği, İsmail'in "babam" dediği; İrfan Can'ın basın toplantısında gazeteci gibi soru sorduğu, oyuncuların eğlendiği herkesin keyif aldığı, rakiplerin bile övdüğü bir takım vardı.

    Tekraren söyleyelim 13 maç 29 puan alındı ve 2.23'lük bir ortalama yakalandı.
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Jesus neticeyi değil haticeyi kaybettiği için gitmeli

    Ne olduysa Dünya Kupası arasından sonra oldu.

     

    • Fenerbahçe 12 maç yaptı. 3 mağlubiyet, 1 beraberlik, 8 galibiyet aldı. Yani haftaya Karagümrük'ü yenerse Dünya Kupası öncesi gibi 13 maçı tamamlamış olacak ve 28 puana ulaşacak.
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Jesus neticeyi değil haticeyi kaybettiği için gitmeli

    • Karagümrük'ün 3 puanla geçilmesi halinde JJ pekala şunu diyebilir: "Beni övdüğünüz dönemde 13 maç 29 puan toplamıştım. Yerdiğiniz dönemde ise 13 maçta 28 puan topladım.." Bunu der ve kağıt üzerinde haklı olur.
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Jesus neticeyi değil haticeyi kaybettiği için gitmeli

    • Gerçekten de Adana'da Palabıyık-Gençerler eliyle şike de dahil araştırılması gereken operasyon olmasa F.Bahçe'nin 3 mağlubiyetine rağmen puan ortalaması Dünya Kupası öncesi övülen dönemle hemen hemen aynı; 2.25 olacaktı.
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Jesus neticeyi değil haticeyi kaybettiği için gitmeli

    • Peki neticesi negatif yönde pek değişmeyen JJ için o zamanlar öven ben şimdi neden "maalesef ayrılması gerek" diyorum?
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Jesus neticeyi değil haticeyi kaybettiği için gitmeli

    Çünkü JJ haticeyi kaybetti. O saha kenarında dinamik, gözlerinden alevler çıkan, oyuncularıyla beraber maçı yaşayan, futbolcularına sahip çıkan, herkese şans vermeye gayret eden, defansif önlemler yerine hücuma yönelik değişiklikler yapan o adam gitti.

     

     
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Jesus neticeyi değil haticeyi kaybettiği için gitmeli

    Yerine ayrılmak için gün sayan, son bir iki maç hariç kenarda enerjisini yitirmiş, defansif önlemler üzerine takımını dönüştürmüş. Trabzon - Galatasaray ve Sevilla maçları yetmemiş gibi Beşiktaş maçına da 3'lü ile çıkan, takıntısını ve idefix'ini takımın çıkarının üzerinde tutan biri geldi.

     

     
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Jesus neticeyi değil haticeyi kaybettiği için gitmeli

    Vasatizm gömleğini yırtmaya çalışan bir zihniyetten, tersine giderek vasatlaşan bir teknik adam halini aldı.

     

     
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Jesus neticeyi değil haticeyi kaybettiği için gitmeli

    • Son Beşiktaş maçı ise asla kabul edilemez bir şey yaptı. O da "hiçbir şey yapmamak.." Yapamamayı anlarım, başarısızlığı da anlarım. Ama yapmamayı, denememeyi anlamam mümkün değil.

     

     
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Jesus neticeyi değil haticeyi kaybettiği için gitmeli

    Penaltı kaçtığı anda, olmadı beraberlik golü geldiği anda yine olmadı Beşiktaş 2-1 öne geçtiği anda dahi oyunu değiştirmeyen "böyle olmaz" demeyen; yapamayan değil yapmayan vasat bir zihniyetin devam etmesi, elde kalan Türkiye Kupası hedefini de yok eder.

     

     
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Jesus neticeyi değil haticeyi kaybettiği için gitmeli

    "Jorge Jesus ligi 2. bitirse bile o zihniyet devam etsin" diyordum. Şimdi "Şampiyon olsa bile bu zihniyet kalmamalı" diyorum. Aradaki fark, netice değil mantalite ve hatice farkıdır.

     

     
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Jesus neticeyi değil haticeyi kaybettiği için gitmeli

    Bu Jesus, artık o Jesus değil. O zaman kalmasına da gerek yoktur. Üşüdüğü İstanbul'dan sevdiği Brezilya'ya ya da Lizbon'a gitmesi herkes için daha doğrudur.

     

     
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Jesus neticeyi değil haticeyi kaybettiği için gitmeli

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