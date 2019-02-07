Serdar Aziz'den Fatih Terim'e başsağlığı mesajı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 94 yaşında vefat eden babası Talat Terim için Fatih Terim'in eski öğrencileri, sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayımladı. Devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz, 'Hocam başınız sağolsun' yazısını yazdı.



Fransız golcü Bafetimbi Gomis ise Fatih Terim'e sarıldığı fotoğrafı paylaşarak, 'Kalbim seninle baba' notunu ekledi. Brezilyalı futbolcu Felipe Melo da, Terim ile fotoğrafını 'Başın sağolsun hocam' yazısıyla paylaştı.