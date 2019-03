Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile oynadığı son maçta gol atarak yıldızlaşan Serdar Aziz, FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Takıma devre arasında dahil olan tecrübeli futbolcu, çok mutlu olduğunu belirterek "Burada olduğum için çok mutluyum. Buraya hazır olmadan geldim, çok eksiğim vardı. Bu nedenle oynama sürem uzadı. Çalışarak geldim ama takım çalışmasıyla aynı olmuyor. Kayserispor maçında hazır değildim ve iyi oynayamadım. Taraftarımızın karşısına çıkmayı sabırsızlıkla bekliyordum. Birçok kez bu statta oynadım ve zor anlar yaşamıştım. Allah'ın izniyle Fenerbahçe forması giymek nasip oldu. Taraftarların karşısına çıktım ve bu duyguları yaşadım. Göztepe maçında taraftarlar, Tolgay ile beni bağrına bastı. Bu sevginiin karşılığını vermek gerekiyordu. Tolgay da ben de bunun karşılığını yavaş yavaş vereceğiz. Taraftarın karşısına çıktım ve golümü de attım. Eşim golden sonra ağladı, formamı ona armağan ettim. 'Hanımcılık kazanacak' deniyor ama zor günler geçirdik. Güzel günler göreceğiz, kulüp olarak da güzel günlerimiz olacak" ifadelereni kullandı.

"ERSUN HOCA FARK YARATTI"

Serdar Aziz, teknik direktör Ersun Yanal'a övgüler yağdırırken Başakşehir maçı ile ilgili ise şöyle konuştu: "Ersun Hoca burada fark yarattı. Takımdaki herkes bunu da söylüyor. Galibiyetlerin artması gerek. Bu camianın burada olmaması gerekiyor. Fenerbahçe her zaman şampiyonluğun favorisidir. Bu seneyi atlatarak seneye daha iyi işler yapmalıyız. Bu bize ders olsun. Fenerbahçe bir daha böyle günler görmez. Bir daha böyle günleri görmesi imkansız gibi bir şey. Bizim kadar kadro derinliği olan bir takım yok. Belki kişisel olarak herkes istediği performansı sergileyemedi ama daha iyi olacağız. Seneye çok daha iyi bir Fenerbahçe izletmek istiyoruz."

"HER RAKİBİ YENEBİLİRİZ"

"Başakşehir'in ligdeki konumu bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi yolumuza bakıyoruz. Fenerbahçe sahaya çıktı mı, ismi yeter! Oyuncuların kendine çok güvenmesi gerekiyor. Fenerbahçe formasıyla güçlü bir şekilde maça çıkarsanız, favori siz olursunuz. Başakşehir güçlü bir takım. Kontrollü olmamız ve her zamankinden daha iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Bu maçı kazanmak ve zorlu süreci kolay duruma getirmek istiyoruz. Zorlu süreç iyi oynamamız ve birlik olmamızla kolay hale gelecek. Fenerbahçe için imkansız yoktur, her rakibi ciddiye alıyoruz. Fenerbahçe her rakibini yenebilecek güçte."