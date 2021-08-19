Kariyerini Fenerbahçe'de sürdüren ve adı Beşiktaş'la anılan Serdar Aziz'in menajeri, oyuncusu hakkındaki iddialara ilişkin açıklamalar yaptı. Haber Global'e konuşan Haluk Canatar, Serdar Aziz'e bazı tekliflerin geldiğini doğruladı.

Transferle ilgili konuşan Canatar, "Teklifler geldi doğru ama Serdar bu yıl Fenerbahçe'de kalacak, Fenerbahçe'ye odaklanmış durumda" dedi.

Bursaspor'dan 4.5 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Serdar Aziz, Fatih Terim'in kadro dışı bırakması sonucu Sarı-Kırmızılı kulüpten ayrılmıştı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye 3.5 yıllık imza atan tecrübeli savunmacı, sarı-Lacivertli forma altında 64 karşılaşmada forma giyen 30 yaşındaki stoper 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.