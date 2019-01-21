Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Serdar Aziz'le ilgili oyuncunun menajeri Haluk Canatar açıklama yaptı.

Beyaz TV 'ye konuşan Canatar, ''Serdar Aziz için Arabistan, Almanya ve İspanya'dan kulüplerle görüşüyoruz. Ayrıca Abdurrahim Albayrak ile Semih Özsoy'u da telefonda görüştürdüm'' dedi.

Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye gitme ihtimalinin olduğunu belirten Canatar, ''Serdar'ın Fenerbahçe'ye gitme ihtimali var. Serdar'la Ersun Yanal bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi'' şeklinde konuştu.