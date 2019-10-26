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HaberlerFutbolSerdar Aziz sakatlandı

Serdar Aziz'den iyi haber

Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in sakatlığının ciddi olmadığı, tedbir amaçlı Konyaspor maçında oyundan çıkarıldığı açıklandı

Serdar Aziz

Süper Lig'in 9. haftasında evinde Konyaspor'u farklı mağlup eden Fenerbahçe'de sakatlıklar peşini bırakmıyor. Müsabakanın 66. dakikasında yaptığı müdahale sonrası Serdar Aziz sakatlık geçirdi. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası oyuna tekrar dönen Aziz, 69. dakikada yerini Sadık Çiftpınar’a bıraktı.

İYİ HABER GELDİ

Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in sakatlığının ciddi olmadığı, tedbir amaçlı Konyaspor maçında oyundan çıkarıldığı açıklandı.

Sakatlanıp oyundan çıkması hakkında konuşan Serdar Aziz "Uzun zamandır oynamadığım için ağrılarım oluyor. Riske girmek istemedim ve oyundan çıktım. Şimdi kupa maçı da var, bunu da iyi değerlendirip, iyi dinlenip, hazır hale geleceğim" diye konuştu.

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