Galatasaray’ın kamp yaptığı İsviçre’de hafif sakatlığı bulunduğu için 3 hazırlık maçında da forma giyemeyen Serdar Aziz’den iyi haber geldi. Sağ üst ön adele grubunda çekme yaşayan deneyimli stoperin, sakatlığını tamamen atlattığı öğrenildi.

İsviçre’de ağrılarından dolayı takımla yapılan antrenmanlara katılamayan Serdar’ın, artık tamamen iyileştiği ve Florya’da idmanlara başlayacağı öğrenildi. Akhisar’la oynanancak 5 Ağustos’taki Süper Kupa maçına kadar 3 hazırlık maçı daha oynayacak olan Sarı-Kırmızılılar’da teknik direktör Fatih Terim’in, Serdar’ı oynatması bekleniyor.

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