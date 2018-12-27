Devre arasında kadrosuna takviye yapmak isteyen Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sivasspor maçının hemen öncesinde midesindeki rahatsızlıktan ötürü oynamayı reddeden Serdar Aziz'i teknik direktör Fatih Terim'in sildiği iddia edildi. Tecrübeli stoperin hemen ertesi gün sosyal medyadan Maldivler'de tatilde olduğunu paylaşmasının Terim'in kızgınlığını daha da artırdığı belirtilirken İmparator'un Serdar'ı devre arası kampına almayacağı ve "Kendine kulüp bulsun" dediği öne sürüldü.

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Serdar Aziz'le ilgili son durum önümüzdeki günlerde netleşecek.

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