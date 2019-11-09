Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederken galibiyet golünü atan Serdar Aziz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Normalde geriden pas yapan Kasımpaşa'nın önde baskısıyla karşılaştık. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla gitmek için kazanmak gerekiyor. Milli araya iyi gittik, önemli olan kazanmaktı. Kazanınca da birlik, beraberlik ve insanlardaki inanç daha da artıyor. Önümüzde iki önemli deplasmanımız var, onlara en iyi şekilde hazırlanacağız. Eksiklerimizi telafi edeceğiz. Bugün pozisyon üretmekte biraz zorlandık. Diğer maçlarda çok pozisyona giriyorduk ama bugün biraz zor oldu. Antrenmanlarda duran toplara çalışıyorum, bugün de gol oldu. İnşallah devamı gelir" ifadelerini kullandı.

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