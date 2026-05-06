Serdar Mutta kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Yeni YSK Başkanı Serdar Mutta hayatı ve kariyeri
Yüksek Seçim Kurulu'nda görev değişimi yaşandı ve kurulun yeni başkanı Dr. Serdar Mutta oldu. Kurul üyeleri arasında yer alan Mutta, bugünden itibaren başkanlık görevini üstlenecek. Kamuoyunda merak edilen "Serdar Mutta kimdir, nereli ve daha önce hangi görevlerde bulundu?" soruları ise gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. İşte yeni YSK Başkanı hakkında bilinenler…
Yüksek Seçim Kurulu’nda başkanlık değişimi gerçekleşti ve Serdar Mutta yeni başkan olarak göreve başladı. Kurul üyeleri arasında yer alan Mutta, bugünden itibaren başkanlık sorumluluğunu üstlenecek. Bu gelişmenin ardından kamuoyunda "Serdar Mutta kimdir, nerelidir, daha önce hangi görevlerde bulunmuştur?” soruları gündeme geldi. İşte yeni YSK başkanı Serdar Mutta hakkında tüm detaylar haberimizde...
SERDAR MUTTA KİMDİR?
1 Ocak 1974 tarihinde Kırıkhan/Hatay’da doğmuştur. Kırıkhan Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1995 yılında mezun olduktan sonra askerliğini Konak/İzmir’de Askeri Hakim olarak yapmıştır.
Beyoğlu/İstanbul hakim adayı olarak mesleğe başlayan MUTTA; sırasıyla Hüyük, Uzundere, Türkoğlu Hakimlikleri ile Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı, İcra ve İflas Hizmetleri Daire Başkanlığı, HSYK Genel Sekreter Yardımcılığı ve Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği görevlerinde bulunmuştur.
16 Temmuz 2018 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen MUTTA, halen Yargıtay On ikinci Hukuk Dairesi üyesi olarak görevini sürdürmektedir.
7 Mart 2001 tarihinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında “İdarenin Denetlenmesi ve Ombudsman Sistemi” isimli tez çalışmasıyla Yüksek Lisans, 5 Haziran 2021 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Hukuk Ana Bilim Dalında “ Ceza Muhakemesi Hukukunda Adli Kontrol” isimli tez çalışmasıyla da Doktora çalışmasını tamamlamıştır.
İngilizce bilmekte ve İdarenin Denetlenmesi ve Ombudsman Sistemi adlı eseri Kazancı Yayınlarında yayınlanmış bulunmaktadır. Evli ve dört çocuk babasıdır.