Serdar Ortaç çarpıcı itiraflarda bulundu: Kumar oynamam beni mahvetti

Bir süredir TikTok platformu üzerinden açtığı canlı yayınlar ile adından söz ettiren ünlü popçu Serdar Ortaç, "Alişan ile Hayata Gülümse" programına konuk oldu. Programda çarpıcı açıklamalarda bulunan Serdar Ortaç, pişmanlıklarını dile getirdi.

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"ÇOK KUMAR OYNAMAM BENİ MAHVETTİ"

Program esnasında kendisine yöneltilen "Bu hayatta seni en çok üzen şey ne?" sorsunu yanıtlayan Ortaç, şu açıklamayı yaptı;

“Ölümler, çok para kaybetmem, çok kumar oynamam beni mahvetti. Şimdi yok ama çok geç oldu. Yemin ediyorum kazanamazlar. Pazartesi 1 kazanırsa çarşamba 2 kaybeder. Kendini kaybederse 10 gider. 10 lirayı geri almak için 10 senen gider. Kazansam ben kazanırdım 35 senedir oynuyorum. İnsan sadece mesleğinden kazanır. En iyi evlerde oturdum en iyi arabalara bindim. Her şeyin en lüksünü yaşadım. Öyle bir hayat yok.”