Serdar Ortaç, hayranlarının yeni yılını kutladıktan sonra bir klasik hale gelen ‘’Sana Değmez’’ şarkısını seslendirdi.

Sonrasında, “Sizlere annemin en sevdiği şarkısını okuyacağım. O, bu şarkımı çok sever” diyerek ‘’Nar Çiçeğim’’i tüm konuklarla beraber okudu.

Son zamanlarda özel hayatındaki çalkantıları ile sık sık magazin gündemine gelen Serdar Ortaç, konuklara seslenerek, “Aranızda evlenen var mı? Evlilik çok güzel bir duygudur. Gerçi, artık ben boşandım. Ama hala başka birisine bakamıyorum, bakmak istemiyorum. Bu şarkı benden tüm evlenenlere gelsin’’ dedi ve “Balım” şarkısını söyledi..