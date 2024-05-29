Serdar Ortaç: Her şeyi kaybetmişim
Geçtiğimiz hafta Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki konserine alkollü çıkan Serdar Ortaç; "Sarhoş oldum, içkinin Allah belasını versin" demişti. Ünlü şarkıcı, yaşananlarla ilgili açıklama yaptı
Son dönemlerde sosyal medya hesabından açtığı canlı yayınlar ve yaptığı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Serdar Ortaç, bu kez de Harbiye Açıkhava Sanhesi'nde sarhoş çıktı.
Ayakta durmakta güçlük çeken şarkıcı; "Bu gece sizden daha çok eğlendim. Sarhoş oldum, içkinin Allah belasını versin" dedi.
Serdar Ortaç, gelen tepkilerin ardından içini döktü ve şunları söyledi: Her şeyi kaybetmişim zaten. Sağlığımı kaybetmeyeyim diye düşünüyordum, onu da kaybettim. Kardeşim, babam, orkestramda en sevdiğim gitaristim öldü.