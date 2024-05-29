Serdar Ortaç: Her şeyi kaybetmişim

Bunların hepsi beş sene içinde oldu. Boşandım, o en hafifiydi. Kaybedeceğim bir şey yok. Evim yansa, dönüp bakmam. Ben hata yaptığımı biliyorum. İçmezsem hata yapmam, onda kesinim. Alkolü bıraktığım gün bence ağrılarım da azalacak.