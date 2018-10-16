Serdar Ortaç: İki sene daha çocuk yapmayız

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç konser dönüşü havalimanında görüntülendi. Ortaç, bu yıl çocuk sahibi olup olmayacağı sorusuna, "Bu sene bebek yok. İki sene daha yapmayız, hedef 2020" cevabını verdi