Serdar Ortaç'ı TikTok isyanı
Serdar Ortaç'ın TikTok hesabı kapatıldı. Ünlü şarkıcı, "Sanki namus suçu işledim" diyerek karara tepki gösterdi
Serdar Ortaç, TikTok hesabı kapatıldığını duyurdu. Son dönemde TikTok hesabında açtığı canlı yayınlarla gündeme gelen şarkıcı isyan etti.
Instagram hesabından açıklama yapan Serdar Ortaç, "TikTok hesabımı kapatmışlar, sanki namus suçu işledim. Ben de Instagram’a geldim" dedi.
Alkol ve sigara kullanmayı bıraktığını açıklayan Ortaç, "35 sene içen adam bir gecede bırakır mı ya... İçkisiz hayat acayip güzel. Bugün 23'üncü gün bitti, içkiyi ve sigarayı aynı anda bıraktım. 35 sene her gece içtiğim alkolü bıraktım" diye konuştu.