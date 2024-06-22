Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Serdar Ortaç isyan etti: Sanki namus suçu işledim - Magazin haberleri

        Serdar Ortaç'ı TikTok isyanı

        Serdar Ortaç'ın TikTok hesabı kapatıldı. Ünlü şarkıcı, "Sanki namus suçu işledim" diyerek karara tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2024 - 12:59 Güncelleme: 22.06.2024 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Serdar Ortaç, TikTok hesabı kapatıldığını duyurdu. Son dönemde TikTok hesabında açtığı canlı yayınlarla gündeme gelen şarkıcı isyan etti.

        2

        Instagram hesabından açıklama yapan Serdar Ortaç, "TikTok hesabımı kapatmışlar, sanki namus suçu işledim. Ben de Instagram’a geldim" dedi.

        3

        Alkol ve sigara kullanmayı bıraktığını açıklayan Ortaç, "35 sene içen adam bir gecede bırakır mı ya... İçkisiz hayat acayip güzel. Bugün 23'üncü gün bitti, içkiyi ve sigarayı aynı anda bıraktım. 35 sene her gece içtiğim alkolü bıraktım" diye konuştu.

        4

        Ortaç, bir hayranının maddi zorlukları aşması için emlak işi yapması önerisine de şu yanıtı verdi: Emlak işi ben yapamam. Kafam basar mı benim bir şey alıp satmaya. ‘Bilsem ki’yi yazan adam, mal satabilir mi?

        #Serdar Ortaç
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        66 gün oldu... Selin'i kimse görmedi mi?
        66 gün oldu... Selin'i kimse görmedi mi?
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        A Milli Takım, Portekiz karşısında!
        A Milli Takım, Portekiz karşısında!
        Yunan adasında havai fişek yangını
        Yunan adasında havai fişek yangını
        İspanya'da manşet Arda ve Ronaldo!
        İspanya'da manşet Arda ve Ronaldo!
        Eşine poz verdi
        Eşine poz verdi
        Cani gaspçı, emekli polisi böyle öldürdü! Dehşet anı kamerada!
        Cani gaspçı, emekli polisi böyle öldürdü! Dehşet anı kamerada!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        Bayern Münih yolunda!
        Bayern Münih yolunda!
        Refüje çarptı! 3'ü çocuk 4 kişi öldü
        Refüje çarptı! 3'ü çocuk 4 kişi öldü
        Bahşişe ve motokuryelere yeni vergi getirilmeyecek
        Bahşişe ve motokuryelere yeni vergi getirilmeyecek
        Cevap yok gönderme var
        Cevap yok gönderme var
        Kapadokya'da faciadan dönüldü! Kayalıklara indi
        Kapadokya'da faciadan dönüldü! Kayalıklara indi
        TikTok'a bu kez çocuk gizliliği davası
        TikTok'a bu kez çocuk gizliliği davası
        Sabahları parmağınızda bunu hissediyorsanız dikkat!
        Sabahları parmağınızda bunu hissediyorsanız dikkat!
        420 futbol sahası büyüklüğünde alan yok oldu!
        420 futbol sahası büyüklüğünde alan yok oldu!
        İlk 7 günde yürek yakan bilanço! Can kaybı artıyor!
        İlk 7 günde yürek yakan bilanço! Can kaybı artıyor!
        1 bölge ve 2 kent için sağanak uyarısı! İllerimizde hava durumu!
        1 bölge ve 2 kent için sağanak uyarısı! İllerimizde hava durumu!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!