Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan ve 2 haftadır yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Serkan Ortaç için takipçilerinden dua istedi.

Sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşan paylaşan Ortaç altına, "Değerli hocalarım ne olur dua edin, Allah’ım sen bağışlayansın, sen şifa verensin, küçük kardeşim Serkan’ı bize bağışla yarabbim. Daha 35 yaşında çocuklarına bağışla. Âmin. 15 gün sonra bugün gözlerini açtı ama hala solunum cihazına bağlı, yoğun bakımdan çıkması için dua edin ne olur" notunu düştü.

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