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Serdar Ortaç konseri sonrası kavga çıktı

Karabük’te sahne alan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın konseri sonrasında iki grup arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu

Serdar Ortaç konseri sonrası kavga çıktı - Magazin haberleri
İHA

Serdar Ortaç, özel bir etkinlik için konser vermek üzere Karabük’e geldi. Sahneye çıkan ünlü şarkıcıyı görebilmek için binlerce kişi etkinlik alanındaki yerini aldı. Ortaç, hayranlarına eğlenceli dakikalar yaşattı.

Şarkıcı Ortaç’ın konserini tamamlamasının ardından iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken yumruklar havada uçuştu. Cep telefonu ile kaydedilen o anlarda kavgayı ayırmak isteyenlerin de başarılı olamadığı görülüyor. Polis ekiplerinin sevk edilmesinin ardından olay sona erdi.

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