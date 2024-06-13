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        Haberler Magazin Serdar Ortaç: Söylenenler yalan, inanmayın - Magazin haberleri

        Serdar Ortaç: Söylenenler yalan, inanmayın

        Serdar Ortaç'ın 500 bin TL ödemesi için bir WhatsApp grubu kurduğu ve tanıdıklarından 5'er bin TL istediği iddia edildi. Ortaç'tan açıklama geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 12:34 Güncelleme: 13.06.2024 - 12:43
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        Serdar Ortaç'ın 500 bin TL ödemesi için bir WhatsApp grubu kurduğu öne sürüldü.

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        Ünlü şarkıcının, dostlarından ve tanıdıklarından 5’er bin TL isteyerek, evine gelecek haczin önüne geçmeye çalıştığı iddia edildi.

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        "İNANMAYIN"

        Serdar Ortaç, söz konusu iddia sonrası açıklama yaptı: Geçen sene bir arkadaşımdan borç aldığım dönemde gerçekleşen WhatsApp konuşmalarını bulmuşlar, onları yayınlıyorlar. 300 kişilik bir grup kurup herkesten para istemişim. Bunlara inanamayın, eğer benim adıma sizden biri para isterse kesinlikle inanmayın.

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        ALKOL VE SİGARAYI BIRAKTI

        MS hastalığı yüzünden zor günler geçiren Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde alkol ve sigarayı bıraktığını duyurmuştu.

        #Serdar Ortaç
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