Serdar Ortaç'tan Hande Yener'e övgü dolu sözler

Bir Zamanlar Kıbrıs 2. sezon ne zaman başlayacak?

"Bebek gibisin, hiç değişmiyorsun" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Kuruçeşme Açıkhava Konserleri serisinde geçtiğimiz akşam şarkıcı Hande Yener ve Serdar Ortaç yer aldı.

Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikiliden Ortaç, Yener'e "Bebek gibisin. Hiç değişmiyorsun." diyerek iltifatta bulundu. Hande Yener de Serdar Ortaç'ın övgü dolu sözlerine "Sen kralsın" ifadeleriyle karşılık verdi.

"ORTAYA ÇIKAN BÜYÜK ENERJİYE BAYILIYORUM"

Yener, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

Dünyaca ünlü yıldızlar aynı sahnede buluşup büyük şovlara imza atıyorlar. Biz de şimdi aynı sahneyi paylaşıyoruz. İkili buluşmalardan ortaya çıkan bu büyük enerjiye bayılıyorum.