Serdar Saatçı'den Braga'ya 2 asistlik katkı
Portekiz takımlarından Braga'da forma giyen Serdar Saatçı, deplasmanda oynadıkları Gil Vicente mücadelesinde 2 asist ile takımına katkı sağladı
Giriş: 29.10.2023 - 15:40 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:40
Serdar Saatçı'nın forma giydiği Portekiz ekibi Braga, ligin 9. haftasında deplasmanda Gil Vicente ile karşı karşıya geldi. Genç savunma oyuncusu Serdar Saatçı'nın 90 dakika forma giydiği müsabaka 3-3 berabere tamamlandı.
Serdar Saatçı, 71'de Banza'nın attığı golü hazırlarken, 82. dakikada Horta'nın golünde de asistin sahibi oldu.
Bu sezon 8 maçta görev yapan Serdar, toplamda 671 dakika süre aldı.