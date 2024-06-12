Serdar Saatçı EURO 2024'te oynayabilecek mi?
Portekiz'in Braga kulübünde forma giyen Ümit Milli Takım oyuncusu Serdar Saatçı, A Milli Takım'ın Almanya'daki kamp çalışmalarında yer almak üzere Hannover'e yolculuk edecek kafileye dahil edildi. Peki Serdar Saatçı, EURO 2024'te oynayabilcek mi? İşte detaylar...
Braga'da forma giyen stoper Serdar Saatçı, A Milli Takım'ın Almanya'daki kamp çalışmalarında yer almak üzere Hannover'e yolculuk edecek kafileye dahil edildi.
Savunma hattında yaşanan sakatlıklar sonrası A Milli Takım kampına dahil edilen Serdar Saatçı'nın, UEFA'ya bildirilen 26 kişilik kadroya alınıp alınamayacağı merak konusu olmuştu.
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UEFA Avrupa Şampiyonası Talimatları Madde 48.04 uyarınca:
Takımın turnuvadaki ilk maçından önce isim listesindeki oyuncularda sakatlık yaşanması halinde; takım doktorunun raporu, UEFA Sağlık Kurulu’nun teyidi ve UEFA Yönetimi'nin son onayıyla, oyuncu listesinde değişiklik yapılabilir. İlk maçtan sonra ise yalnızca kalecilerde sakatlığa bağlı değişiklik yapılabilir.