Serdar Topraktepe: İlk 24’e gireceğiz diye tahmin ediyorum

UEFA Avrupa Ligi’nin 6’ncı haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Bodo Glimt’e 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, değerlendirmelerde bulundu.

Topraktepe, “Oyuna istediğimiz gibi başladık. 35 dakika kadar bütün oyun planımıza bütün oyuncularımız harfiyen uydu. Bizim için her şey iyi gidiyordu. Golü bulduk. 2’nci golü de bulabilirdik. Bunu yapsaydık Bodo takımı demoralize olabilirdi. İçeri 2-1 mağlup girdik. İkinci yarıya da istekli başlamak istedik ama ilk 15 dakika bunu yapamadık. Ondan sonra oyuncu değişiklikleri yaptık. Son dakikalarda beraberliği yakalayacak pozisyonlar bulduk ama olmadı. Semih’in pozisyonu gol olsaydı en az 1 puan alabilirdik. İki takım da iyi mücadele etti. Bodo takımı da iyi bir takım. Biz de onlara karşılık verdik ama 2-1 mağlup ayrıldık” ifadelerini kullandı.

Ersin Destanoğlu’nun performansını değerlendiren Topraktepe, “Ersin, Avrupa’da çok iyi maçlar da çıkardı. Ersin bizim kalecimiz. Oynadığı zaman Beşiktaş’ı en iyi şekilde temsil ediyor. Maçta da elinden geleni yaptığına inanıyorum” sözlerini sarf etti.

Salih Uçan’ın yedek başlamasının sorulması üzerine Serdar Topraktepe, “Salih uzun süreden sonra 2 tane ilk 11 başladı. Maçtan önce de konuştuğumuzda bazı ufak tefek sıkıntıları vardı. Biz de ilk 11 başlatmamayı düşündük. Muçi’nin 35-40 dakika oynayabileceğini söylediler. Birkaç oyuncumuzdaki fiziksel sıkıntılardan dolayı böyle bir karar verdik’ dedi.