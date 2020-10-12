"Ben Yasemin Adabeyli, savaşıp hakkım olanı alacağım!"

Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü için geri sayım başladı. 14 Ekim Çarşamba akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek olan 'Şeref Sözü'nün etkileyici hikayesini anlatacak kadrodan dikkat çekici tanıtımlar gelmeye devam ediyor. Emsal Adabeyli ve Cihan Adabeyli'den sonra 'Yasemin Adabeyli' ve 'Faruk' karakterlerinin anlatıldığı tanıtımlar da izleyici ile buluştu.

Öykü Çelik'in hayat vereceği Yasemin Adabeyli, hırslı ve ihtiraslı bir kadın! Cihan'a olan aşkını herkesten önce tutan Yasemin, Cihan'ın karısı olabilmek için her türlü savaşa hazır olduğuna dikkat çekiyor.

İsra'nın, Adabeyli Adası'na gelişiyle Cihan'a kavuşma hayalleri suya düşen Yasemin'in, Cihan'ı geri almak için neler yapabileceği merakla bekleniyor.

ARAS AYDIN'IN HAYAT VERECEĞİ 'FARUK' KARAKTERİ DİKKAT ÇEKTİ!

Şeref Sözü'nün tehlikeli ve acımasız karakteri 'Faruk', İsra'dan oğlunu almak için gözünü karartmış, zarar vermekten korkmuyor. İsra'yı ve oğlunu almak isteyen Faruk, tüm dünyayı ayağa kaldırmaya ve her türlü kötülüğü yapmaya hazır!

Şeref Sözü 14 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle Show TV'de!

Yasemin Adabeyli Karakter Tanıtımı:

Faruk Karakter Tanıtımı: