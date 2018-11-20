10 | 19

İşte Serel’in paylaşımı: "Bu cidden ayıp yok artık ya! Yapanı yargıladığımdan asla değil ama 22 yaşındayım ve benim hayat tarzım ve çocuksuluk seviyem için 2 çocuk babası bir insanla bu şekilde bir dedikodunun içinde yer almak beni ve ailemi üzer. Fotoğrafta mı koymayalım yani? 1 tane fotoğraf ulan"