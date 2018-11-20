Şarkıcı Mustafa Sandal, geride bıraktığımız günlerde çocuklarıyla birlikte Londra’ya gitmiş ve burada geçirdikleri keyifli vakitlere dair paylaşımlarda bulunmuşlardı.
Ancak Sandal’ın yaptığı sosyal medya paylaşımı bir anda magazin gündemine bomba gibi düştü…
Şarkıcı Mustafa Sandal İngiltere ziyareti sırasında meslektaşı Serel Yereli ile bir araya gelmiş ve kısa süre sohbet etme imkanı bulmuştu. Ne olduysa ikilinin başbaşa çekilmiş selfielerini paylaşmalarının ardından oldu.
Son zamanlarda adı Ceren Hindistan ve Irmak Ünal ile anılan Sandal’ın kısa Londra ziyaretinde şarkıcı Serel Yereli ile yakınlaştığı iddia edildi.
SANDAL’DAN ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMA
Mustafa Sandal, hakkında çıkan haberin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, yapılan haberlerin kendisine haksızlık olduğunu ve kasıtlı olduğunu söyledi.
Sandal tepkisini: “Serel ve benle ilgili dedikodu yapanlar… Benim yanımda orada iki evladım vardı. Gencecik bir müzisyenle 1 saat müzik konuştuk. Bu mu kafa karıştırdı diye başlık atılacak durum? 1 saat boyunca müzik ve prodüksiyon konuşmamızın, benim özel hayatımla ne ilgisi var?
Tıpkı Alper Erözer, Tuğçe Kandemir ve Cem Yenel'e olduğu gibi çok yetenekli bulduğum genç kardeşimiz Serel'e de manevi desteğimi esirgemeyeceğim. İşini düzgün yapan magazinci kardeşlerimi tenzih ederek söylüyorum; meslektaşlarımla polemik çıkararak size malzeme vermek yerine, onlara destek verdiğim için kusura bakmayın.
Sevenlerim de üzülmesin artık, biz iyi düşünelim ve iyi bakalım; “Nasılsa günahı bulur ya insanı! Gerisi detay olur…” sözleriyle gösterdi.
BİR TEPKİ DE SEREL YERELİ’DEN…
Şarkıcı Serel Yereli de Londra’da gerçekleşen buluşma sonrasında çıkan haberler üzerine tepkisini “Fotoğraf da mı koymayalım” şeklinde gösterdi.
İşte Serel’in paylaşımı: "Bu cidden ayıp yok artık ya! Yapanı yargıladığımdan asla değil ama 22 yaşındayım ve benim hayat tarzım ve çocuksuluk seviyem için 2 çocuk babası bir insanla bu şekilde bir dedikodunun içinde yer almak beni ve ailemi üzer. Fotoğrafta mı koymayalım yani? 1 tane fotoğraf ulan"
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