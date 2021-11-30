Çocukluğundan beri kilo takıntısının olduğunu söyleyen Serengil, şu ifadeleri kullandı:

Bazen çok önem verdiğimiz şeylerin gerçekten çok ciddi bir şey yaşadığımız zaman ne kadar önemsiz olduğunu anlıyorsunuz. Kilo takıntısı olan bir kızdım, çocukluğumdan beri kiloyu hiç sevmiyordum...

Çocuk sahibi olmak istedim, yıllar içerisinde hormon tedavilerimi oldum. Şiştim şiştim, her seferinde çocuk sahibi olamadım. Çok büyük bir tramvaydı bunlar. Sonrasında bu zayıflama ve bir daha kilo almama hırsım beni bu geldiğim noktaya getirdi.