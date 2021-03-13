TEPKİ ÇEKTİ

Programda, Neslihan Atagül'ün kavga ettiği ve işi bırakmak ve tazminat ödememek için rapor aldığı öne sürüldü.



Atagül hakkında, "İş terbiyesi yok" ve "Hastalığı düzmece miydi?" şeklinde yorumlar yapılması, sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

Ünlü oyuncunun hayranları, Serengil'e; "Seren Serengil'in Neslihan Atagül ile bir sorunu mu var?", "Hasta bir kadına yaptığınız şeye bakın... Utanmalısınız!" sözleriyle tepki gösterdi.