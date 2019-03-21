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Serengil’e Akkaya’ya ve çocuğu ile yakınlarına 200 metreden fazla yaklaşma yasağı koyan mahkeme, ayrıca Serengil’in taşıma veya bulundurma ruhsatlı silahı var ise bu süre boyunca polise teslim etmesini hükme bağladı.