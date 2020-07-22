Serena Williams ve Hollywood ünlüleri, kadın futbol takımı kuracak

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"Angel City" adlı organizasyon, ABD Kadınlar Futbol Ligi'ne (NWLS) 2022 sezonunda katılması planlanan kulübün kurulması için hazırlık aşamasına geçildiğini duyurdu.

Kariyerinde 23 grand-slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams, eşi sosyal haber sitesi Reddit'in kurucularından Alexis Ohanian ve 2 yaşındaki kızları Olympia, organizasyonun kurucuları arasında yer alıyor.

Kadın Hollywood oyuncuları Natalie Portman, Jessica Chastain, Eva Longoria, Jennifer Garner, Uzo Aduba ve America Ferrera da kulübün kurulması için gereken maddi kaynağın sağlanmasında katkıda bulunacak.

Takımın adı ve maçlarını oynayacağı stat ise henüz belirlenmedi. Kurulacak kulüp, NWSL'de California eyaletini temsil edecek ilk takım olacak.