4 | 21

Oyuncu, “Sevgiliniz bir süre Amerika’da yaşadığı için kültür farklılığı oluyor mu?” sorusuna, “Bilmediğim çok şey öğrendim. Onunla ilgili komik bulduğum bazı taraflar var. Kerem de benim bazı arabesk taraflarımı eğlenceli buluyor” cevabını verdi.